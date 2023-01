Max Havelaar-Stiftung (Schweiz)

Fairbruary : le mois de février se transforme en Fairtrade Challenge

Le mois de février sera à nouveau le mois le plus équitable de l'année - Fairbruary. Fairtrade Max Havelaar appelle à vivre de manière équitable pendant un mois et à privilégier les produits fabriqués de manière équitable. Le défi Fairbruary vise à sensibiliser les consommateurs au commerce équitable.

Fairtrade Max Havelaar appelle à vivre le plus équitablement possible pendant un mois de février. Pour ce faire, la fondation transforme le mois de février en "Fairbruary". Participer est très simple, car même avec de petites actions, il est possible de rendre le monde meilleur, par exemple en choisissant délibérément un produit certifié Fairtrade. Et il en existe déjà plus de 3000 en Suisse !

Les personnes qui souhaitent participer au Fairbruary Challenge peuvent s'inscrire gratuitement sur www.fairbruary.com et devenir de manière ludique un super-héros du commerce équitable. Des prix attrayants récompenseront les participants. Il n'est pas nécessaire de passer un mois parfaitement équitable pour participer et avoir des chances de gagner. Le slogan de cette année est d'ailleurs tout à fait approprié : « Ce n'est pas parfait, mais tu as essayé ! ». Pour réussir le Fairbruary Challenge, Fairtrade Max Havelaar propose sur www.fairbruary.com un grand aperçu de tout ce qu'il faut savoir, ainsi que des recettes et des conseils.

Pour plus d'informations sur la campagne, voir www.fairbruary.com.

Contact médias:

Fairtrade Max Havelaar Lukas Krebs Porte-parole auprès des médias +41 44 567 89 50, media@maxhavelaar.ch Limmatstrasse 107, 8005 Zürich

A propos de Fairtrade Max Havelaar

Fairtrade Max Havelaar, fondée en 1992, est une fondation d'utilité publique dont le siège est à Zurich. Elle attribue en Suisse le label Fairtrade à des produits fabriqués selon des critères sociaux et écologiques complets et commercialisés de manière équitable. Actuellement, plus de 3000 produits Fairtrade sont disponibles dans notre pays. Leur vente permet d'augmenter les revenus et d'améliorer les conditions de travail des petits paysans et des ouvriers qui sont désavantagés par des pratiques commerciales mondiales injustes.

Outre la certification, Fairtrade Max Havelaar propose toute une série d'autres services aux entreprises dans les domaines de la durabilité, de l'approvisionnement et de la diligence raisonnable en matière de droits de l'homme. Avec 24 autres organisations nationales de commerce équitable et les trois réseaux de producteurs d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, Fairtrade Max Havelaar est affilié à l'organisation faîtière Fairtrade International. Celle-ci définit notamment les normes strictes du commerce équitable en matière de culture, de droits des travailleurs, de transformation et de commerce. www.fairtrademaxhavelaar.ch