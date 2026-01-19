VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

VIER PFOTEN Schweiz lanciert die Kampagne «Bereit für ein Haustier? Entscheide verantwortungsvoll»

VIER PFOTEN in der Schweiz lanciert die Kampagne «Bereit für ein Haustier? Entscheide verantwortungsvoll»

Für eine bewusste Haustieranschaffung und artgemässe Haltung

Zürich, 19. Januar 2026 – Immer mehr Hunde und Katzen werden in der Schweiz angeschafft – zugleich werden weiterhin viele Tiere wieder abgegeben. Gründe sind häufig unterschätzter Aufwand, fehlende Vorbereitung und spontane Online-Käufe. Mit der heute gestarteten Kampagne «Bereit für ein Haustier? Entscheide verantwortungsvoll» sensibilisiert VIER PFOTEN in der Schweiz für die langfristige Verantwortung, die mit einem Tier einzieht.

Hunde und Katzen bereichern das Leben vieler Menschen und gehören zu den beliebtesten Haustieren. Vor der Anschaffung ist eine Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Vierbeiner entscheidend, und auch die Erkenntnis, kein Tier aufzunehmen, wenn man diesen Anforderungen nicht gerecht werden kann.

«Ein Haustier ist keine spontane Entscheidung, sondern eine Verpflichtung über viele Jahre», sagt Ilana Bollag, Campaignerin für Haustiere bei VIER PFOTEN Schweiz. Viele Menschen wüssten nicht, wie viel Zeit, Kosten und Wissen eine artgemässe Haltung erfordert. Falsche Vorstellungen – etwa, dass Hunde nur Spaziergänge brauchen oder Katzen sich selbst genügen – führen immer wieder zu Überforderung, zu Tieren, die unter falschen Haltungsbedingungen leiden und letztlich zur Abgabe von vielen Tieren.

Kampagne räumt mit Mythen auf

Um dies zu verhindern, hat die Tierschutzorganisation heute die neue Kampagne «Bereit für ein Haustier? Entscheide verantwortungsvoll» gestartet. Sie vermittelt praxisnahes Wissen zur artgemässen Haltung von Hunden und Katzen. So wird beispielsweise gezeigt, dass Hunde engen Familienanschluss, ausreichend Bewegung und geistige Auslastung benötigen und dass auch Katzen Nähe, Beschäftigung und Aufmerksamkeit brauchen. Ziel ist es, gängige Irrtümer abzubauen und realistische Erwartungen an ein Leben mit Haustieren zu fördern, um Tierleid vorzubeugen.

Ein Element ist ein Online-Selbsttest, der Interessierten hilft einzuschätzen, ob ihre Lebenssituation zu einem Haustier passt. Er regt dazu an, zentrale Fragen ehrlich zu beantworten. Zum Beispiel:

Habe ich genügend Zeit für Betreuung, Erziehung und Beschäftigung?

Kann ich die laufenden und unvorhergesehenen Kosten langfristig tragen?

Passt ein Hund oder eine Katze zu meiner Wohn- und Lebenssituation?

Bin ich bereit, über viele Jahre hinweg Verantwortung zu übernehmen?

«Wir möchten Menschen frühzeitig sensibilisieren, damit sie eine bewusste und verantwortungsvolle Entscheidung treffen – oder erkennen, wenn sie aktuell noch nicht bereit für ein Haustier sind», betont Ilana Bollag. «Tierliebe allein reicht nicht aus – entscheidend sind Wissen und Vorbereitung.» Wer sich vor der Anschaffung intensiv mit den Bedürfnissen eines Tieres auseinandersetzt, legt den Grundstein für eine stabile und respektvolle Mensch-Tier-Beziehung.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heimtiere, sogenannte Nutztiere und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kambodscha, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in 13 Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

