NTT DATA unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme von Aoop

NTT DATA wird zu einem führenden Anbieter von ServiceNow-Lösungen in Lateinamerika

Die NTT DATA Business Solutions AG, ein global agierendes Tochterunternehmen von NTT DATA, gibt bekannt, dass die Vereinbarung zur Übernahme von Aoop, ein führendes Unternehmen für die Implementierung von ServiceNow in Brasilien, unterzeichnet wurde. Die Verträge zur Übernahme wurden unterzeichnet und werden nach Freigabe durch die brasilianische Wettbewerbsbehörde CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) vollzogen. Im Jahr 2017 gegründet, unterstützt Aoop branchenübergreifend Kunden und ist darauf spezialisiert deren automatisierte Digitalstrategien erfolgreich voranzutreiben. Mit Aoop wird NTT DATA seine Aktivitäten auf dem lateinamerikanischen Markt für ServiceNow-Lösungen ausweiten und damit seine kürzlich erfolgte Akquisition in Großbritannien ergänzen, die auf die Stärkung des ServiceNow-Angebots in Europa und den USA abzielt.

"Mit der Übernahme von Aoop steigern wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in Brasilien erheblich, indem wir sowohl SAP- als auch ServiceNow-Lösungen anbieten und uns damit in einer Reihe mit den Marktführern positionieren," sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions. "Dieser Schritt wird uns nicht nur eine führende Position im schnell wachsenden ServiceNow-Ökosystem sichern, sondern wird auch ein Unternehmen mit starker Marktpräsenz und soliden Finanzkennzahlen in die NTT DATA Gruppe integrieren. Dies wird ein wichtiger Schritt sein, um unsere strategischen Ziele voranzutreiben, unsere Partnerschaft mit ServiceNow zu stärken und ein Center of Excellence in der Region aufzubauen."

Ricardo Fachin, Managing Director von NTT DATA Business Solutions Brasilien, ergänzt: "Die Übernahme von Aoop wird unsere führende Position auf dem brasilianischen Markt untermauern. Wir werden so die Synergien mit unseren anderen Niederlassungen in Lateinamerika sowie den USA stärken und unser regionales Wachstum beschleunigen. Der globalen Strategie von ServiceNow entsprechend wird Brasilien zu einem wichtigen Shoring-Zentrum für die Gruppe. Das umfassende Portfolio von Aoop, das jegliche ServiceNow-Bereiche abdeckt, wird allen Kunden von NTT DATA zur Verfügung stehen."

Aoop gestaltet aktiv die digitale Zukunft von Unternehmen und bietet Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg an. Mit seinen mehr als 300 zertifizierten Expertinnen und Experten hat das Unternehmen bereits rund 2.500 digitale Transformationsprojekte erfolgreich abgeschlossen. Durch dieses Know-how wurde Aoop in Rekordzeit zum ServiceNow Elite Partner. Dank kontinuierlicher Spitzenleistungen und innovativer Lösungen ist Aoop eine feste Größe auf dem Markt, die intelligente Effizienz in die gesamte Produktionskette integriert.

"Aoop ist Marktführer für ServiceNow in Brasilien. Der Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions ermöglicht es uns, unser Angebot für bestehende Kunden weiter auszubauen, neue Möglichkeiten für gemeinsame Lösungen mit SAP-Kunden zu erschließen und unsere internationale Expansion voranzutreiben," sagt Luiz Cesar Baptistella, CEO und Gründer von Aoop.

NTT DATA Business Solutions ist bereits seit 25 Jahren in Brasilien tätig. Mit der Übernahme von Aoop wird das SAP-Beratungshaus seinen Kundenstamm um 120 neue Kunden erweitern. Aoop wird eine Tochtergesellschaft von NTT DATA Business Solutions - Servicos de Tecnologia Ltda. in Brasilien und wird nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen unter dem Markennamen "Aoop, an NTT DATA Company" agieren.

