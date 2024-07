NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA Business Solutions veröffentlicht visionäres Buch "IGNITE.2034"

Blick in die Zukunft: Wie wird unsere Welt in zehn Jahren aussehen?

NTT DATA Business Solutions gibt die Veröffentlichung des Buches "IGNITE.2034" bekannt. In dem visionären Buchprojekt bietet das Bielefelder SAP-Beratungshaus gemeinsam mit 32 Autor:innen aus zwölf Ländern einen Ausblick auf das Jahr 2034. Auf 216 Seiten beleuchten die Autor:innen zentrale Zukunftsthemen und veranschaulichen, wie potenzielle Entwicklungen der nächsten zehn Jahre unser Leben nachhaltig beeinflussen werden. Viele der beschriebenen Szenarien sind bereits heute absehbar und verdeutlichen die rasante Geschwindigkeit des technologischen Fortschritts.

"Ich freue mich sehr, dass wir so viele namhafte Expert:innen für dieses Buch gewinnen konnten. Als führendes IT-Beratungsunternehmen tragen wir gesellschaftliche Verantwortung und wollen die Zukunft aktiv mitgestalten. Wie werden KI, Quantencomputing, Klimawandel oder Medizin unser Leben verändern? Und wie können wir bei NTT DATA digitale Lösungen für die Anforderungen der Zukunft antizipieren? Fragen wie diese aus dem Buch treiben uns an und sind unser Motor für Innovationen und nachhaltiges Handeln", erklärt Herausgeber Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG und EVP von NTT DATA, Inc.

Die Liste der Autor:innen von "IGNITE.20234" ist eindrucksvoll: Dietmar Hopp, Gründer von SAP; Prof. A. Michael Spence, Wirtschaftsnobelpreisträger; Dr. Markus Steilemann, CEO Covestro; Diana Rauhut, Vorständin Mainova AG; Dr. Alexander Glätzle, CEO & Gründer Planqc; Robert Swan, Polarforscher; Nikola Hagleitner, Vorständin DHL Group; Prof. Andreas Bett, Leiter Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme; Yasuharu Sasaki, Global Chief Creative Officer Dentsu; und viele mehr. Mit Abhijit Dubey, Global CEO von NTT DATA, Inc., und Andy Steer, Chief Partner Officer bei NTT DATA Business Solutions UK&I, teilen zudem zwei Experten aus dem Konzern ihr Wissen.

Sie alle stellen sich die Frage, wie sich ihr Fachgebiet in den nächsten zehn Jahren verändern wird. Ihre Prognosen orientieren sich dabei an den sechs Kernwerten von NTT DATA: People, Trust, Sustainability, Innovation, Transformation und Society. Anhand dieser Kernthemen will NTT DATA Maßstäbe setzen und zeigen, wie Technologie nicht nur Unternehmen, sondern auch unseren Planeten und die Gesellschaft als Ganzes positiv beeinflussen kann.

IGNITE.2034 ist als Taschenbuch und Kindle-Version in deutscher oder englischer Sprache ab sofort erhältlich und kann hier bestellt werden.

