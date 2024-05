Tierisch haarige Zeiten

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

VIER PFOTEN gibt Pflegetipps, um Hunde und Katzen beim Fellwechsel zu unterstützen

Zürich, 22. Mai 2024 – Zweimal im Jahr wechseln die meisten Hunde und Katzen ihr Fell. Jetzt im Frühling löst sich das dicke, wärmende Winterfell und macht Platz für das dünnere Sommerfell. Doch der Fellwechsel beim geliebten Vierbeiner geschieht nicht über Nacht, sondern zieht sich über Wochen. Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN gibt Tipps, wie man Hunde und Katzen jetzt richtig pflegt.

Bei der Fellpflege muss man auf das richtige Werkzeug achten. Für verschiedene Felltypen gibt es auch verschiedene Arten an Bürsten und Kämmen. Im Tierbedarfshandel gibt es eine grosse Auswahl. Vor dem Kauf sollte man sich beraten lassen, welche Bürste zum eigenen Haustier passt.

Nicht jeder Hund wechselt zweimal im Jahr sein Fell. Manche Rassen, wie etwa Pudel, Havaneser oder Yorkshire Terrier haaren fast gar nicht. Sie haben keinen intensiven Fellwechsel, benötigen aber das ganze Jahr über intensive Fellpflege. «Alle Hunde verlieren Haare. Aber insgesamt verlieren Hunde dieser Rassen weniger. Allerdings wächst ihr Fell kontinuierlich und muss daher regelmässig gebürstet oder gar gestutzt werden. Vernachlässigt man die Fellpflege, können die Haare verkletten, verfilzen, verknoten oder es wird so lang, dass es die Hunde in ihrer Bewegung einschränkt», erklärt Janine Cirini, Campaignerin Haustiere bei VIER PFOTEN Schweiz.

Es ist ratsam, beim Bürsten stets in Richtung des Haarwuchses von oben nach unten vorzugehen. Man beginnt am besten am Kopf, führt dann den Bürstenstrich über den Körper und schliesslich am Schluss noch die Beine. Für Tiere, die empfindlich auf Berührungen reagieren, können Bürstenhandschuhe verwendet werden, um überschüssiges Haar sanft zu entfernen.

Besonders bei Langhaarkatzen geht der Fellwechsel oft mit Juckreiz einher, was zu vermehrtem Kratzen führt. Dies kann anstrengend sein. Verstärkte Müdigkeit ist daher keine Seltenheit. Cirini ergänzt: «Sollten Sie jedoch sehr starken Juckreiz oder exzessives Kratzen feststellen, ist es ratsam, zur Sicherheit einen Tierarzt aufzusuchen.»

Richtige Ernährung ist wichtig

Wenn das Haustier stark haart, sollten Halterinnen und Halter besonders auf die richtige Ernährung ihres Vierbeiners achten. Während des Fellwechsels steigt sowohl bei Hunden als auch bei Katzen der Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen und Nährstoffen, die für die Bildung neuer Haare notwendig sind. Dazu gehört insbesondere Eiweiss. Neben Zink, Vitamin A und den B-Vitaminen sind ungesättigte Fettsäuren für einen gesunden Haarstoffwechsel unerlässlich. Ungesättigte Fettsäuren kommen beispielsweise in Borretsch oder Nachtkerzenöl vor. Diese Nährstoffe sind in Tablettenform oder Ölmischungen als Futterzusätze erhältlich. «Gerade in haarigen Zeiten sollte auf eine ausgewogene und an diesen Inhaltsstoffen reiche Ernährung geachtet werden», rät Janine Cirini.

Weitere VIER PFOTEN Ratgeber zu Heimtieren finden Sie hier.

