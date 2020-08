Handelszeitung

Juul: Schweizer Hub übernimmt Ruder in Deutschland

Zürich (ots)

Die Schweiz wird für den US-E-Zigarettenhersteller Juul zum neuen Grosshub in der EU. Von Zürich aus werden nun die Märkte Deutschland und Schweiz gesteuert. Die Leitung übernimmt Juul-Labs-Switzerland-Chef Jonathan Green. "Die deutsche Gesellschaft Juul Labs Germany bleibt bestehen. Die Agenden liegen jetzt bei mir", sagt Green zur "Handelszeitung". In Deutschland werden die Verkaufsaktivitäten nach nur 18 Monaten wieder reduziert, weil die Erwartungen nicht erfüllt worden seien. Diese Änderungen seien das Ergebnis einer Revision der Geschäftsstrategie. "Wir reduzieren deutlich unseren Online-Vertrieb in Deutschland und setzen auf den stationären Handel." Eingedampft wird auch der Plan, die Schweiz zum Forschungshub der Gruppe zu machen: "Das war eine Idee, die wir nicht weiterverfolgen", sagt Green.

