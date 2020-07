Handelszeitung

Ron Orp geht strategische Partnerschaft mit Zürcher Bauunternehmer ein

Zürich (ots)

Das Zürcher Mediennetzwerk Ron Orp geht eine strategische Partnerschaft mit dem Zürcher Bauunternehmer Beat Odinga ein. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. Beat Odinga, der mit seiner Odinga Ventures in Immobilien und Schweizer KMU investiert, sagt: "Unser grosses Thema ist das Wohnen, Arbeiten und Leben im urbanen Raum. Künftig wollen wir den städtischen Raum und seine Kuratierung noch näher begleiten - und da ist Ron Orp, zusammen mit der Crowd-Plattform Crowdify.net, eine ideale Plattform." Zur Höhe seiner Beteiligung will Odinga nichts sagen.

Ron Orp wurde 2004 gegründet und verschickt werktäglich urbane Newsletters in neun Schweizer Städte. Zum Unternehmen gehört auch die Crowdfunding-Plattform Crowdify.net. Ron Orp, das sich nach Auslandabenteuern wieder auf den Schweizer Markt konzentriert, "wird auch künftig vor allem in Schweizer Städten aktiv sein", sagt Odinga.

Pressekontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.hc