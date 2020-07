Handelszeitung

Marco Gadola beteiligt sich an Modehändlerin Tally Weijl

Zürich (ots)

Marco Gadola, ehemaliger CEO von Straumann und heutiger Verwaltungsrat des Medtech-Unternehmens, wird Verwaltungsrat bei der Tally Weijl Holding AG und beteiligt sich an der Schweizer Fast-Fashion-Modehändlerin. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. Zur Rolle von Gadola heisst es bei Tally Weijl: "Er bringt breite Erfahrung im Bereich Fashion, Finance, Management und Turnaround mit." Das Unternehmen bestätigt, dass Gadola investiert sei bei Tally Weijl. Zur Höhe dieser Investition heisst es lediglich: "Der Anteil am Aktienkapital ist relativ klein."

Die einst sehr expansive Schweizer Modehändlerin Tally Weijl wurde durch die Corona-Krise stark getroffen und muss Filialen schliessen, um einen Fortbestand der Firma zu sichern.

