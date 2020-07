Handelszeitung

Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler warnt vor Begrenzungsinitiative

Zürich (ots)

Christian Mumenthaler, Chef des Rückversicherungskonzerns Swiss Re, warnt vor der Annahme der Begrenzungsinitiative der SVP. "Die Begrenzungsinitiative geht gegen alles, wofür wir stehen", sagt er in einem Interview mit der "Handelszeitung". Rückversicherung funktioniere am effizientesten, wenn man Risiken global teile und gleichzeitig Expertinnen und Experten aus aller Welt in Zürich beschäftigen könne. "Wir sind strikt gegen diese Initiative." Auch der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) habe intern darüber abgestimmt: "Der Verband ist gegen die Begrenzungsinitiative."

Wie stark der Rückversicherer von der Corona-Krise betroffen ist, sei noch schwer abzuschätzen, so Mumenthaler. Covid-19 sei für Swiss Re sicherlich ein Grossschaden. "Aber wir hatten auch in der Vergangenheit schon sehr grosse Schäden. Am schwierigsten ist die Unsicherheit." Mumenthaler zeigt sich zuversichtlich, das Geschäft von Swiss Re wieder ausbauen zu können. Primär setze man auf organisches Wachstum. Im Bereich der Rückversicherung kämen höchstens Akquisitionen in Form reiner Finanzdeals in Frage. Im Geschäftsbereich Corporate Solutions könne er sich aber "durchaus auch etwas Strategisches vorstellen".

