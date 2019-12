ARTE G.E.I.E.

Ernennung eines neuen Hauptabteilungsleiters Technik für die Zentrale des Senders ARTE

Bild-Infos

Download

Strasbourg (ots)

ARTE GEIE ernennt ab dem 1. Januar 2020 Herrn Kemal Görgülü zum neuen Hauptabteilungsleiter Technik.

Kemal Görgülü, Jahrgang 1978, studierte Medienwirtschaft an der Hochschule Rhein Main und Media Engineering an der Ecole Supérieure d´AudioVisuel (ESAV) in Toulouse. Herr Görgülü war zuletzt Geschäftsführer und Senior Consultant New TV bei der FLYING EYE Managementberatung für Medieninvestitionen GmbH. In dieser Funktion leitete er zahlreiche Projekte bei Fernsehsendern, wo er in erster Linie Konzepte für die Optimierung redaktioneller Workflows erstellte und für das Anforderungsmanagement und die Implementierung neuer Infrastrukturen für Broadcast- und Onlinetechnologien verantwortlich war. Er betreute insbesondere den Relaunch der ZDF-Mediathek, leitete beim WDR die Internet-Prozessanalyse und bei Deutsche Welle eine Prozess- und Organisationsanalyse der Nachrichtenangebote für TV, Online und Social Media.

Herr Görgülü war auch in diversen innovativen Projekten für die Konzeption und Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der gesamten TV- und Online-Wertschöpfungskette verantwortlich. Mit ARTE GEIE ist er gut vertraut, da er neben einer Benchmarkinganalyse zur Organisation der Hauptabteilung Produktion auch ein Projekt zur Erarbeitung der Cloud-Strategie durchgeführt hat.

Herr Görgülü spricht fünf Sprachen und verfügt über die erforderlichen Kompetenzen und die einschlägige Berufserfahrung, um den Sender durch die großen technischen Herausforderungen zu führen, mit denen die Medienwelt aktuell konfrontiert ist.

Kontakt:

Pressekontakt:



Claude-Anne Savin | claude.savin@arte.tv | Tel: +33 3 90 14 21 45