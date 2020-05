Handelszeitung

Bieterwettkampf um kleine Globus-Filialen

Drei Kandidaten steigen ins Rennen um die rund 35 kleinen Globus-Filialen. Das schreibt die "Handelszeitung" in ihrer aktuellen Ausgabe. Interessiert daran sind die PKZ-Gruppe sowie Mode-Unternehmer Andrin Waldburger mit seiner Pearl-Lady-Fashion-Gruppe (unter anderem Street One, Fidelio, FashionVestis.com). PKZ und Waldburger bestätigen gegenüber der "Handelszeitung" ihre Ambitionen. Zu den Interessenten soll zudem der frühere Globus-CEO Thomas Herbert zählen, der für eine Stellungnahme nicht erreichbar war. Der Verkauf der 35 Globus-Satelliten - oder eines Teils davon - könnte in den nächsten zwei Monaten zustande kommen. Vor zwei Wochen hatte die Migros den Verkauf der gesamten Globus-Gruppe an die neuen Eigentümer Signa und Central Group finalisiert. Gemäss Insidern werden sich die neuen Globus-Besitzer auf die sechs bis acht prestigeträchtigsten Standorte konzentrieren und wollen sich von den rund 35 kleinen Läden in mittelgrossen Städten trennen.

