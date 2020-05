Handelszeitung

So viel verdient man in Schweizer Pharmafirmen

Zürich (ots)

Aktuelle Lohndaten aus Schweizer Pharmaunternehmen zeigen, wie viel in der Branche verdient wird. Chief Medical Officer erhalten je nach Firmengrösse und Standort 350'000 bis 480'000 Franken. Der Chef eines Produktlaunchs, etwa wenn ein neues Medikament auf den Markt kommt, erhält zwischen 220'000 und 320'000 Franken. Ein Global Scientific Director wird mit 230'000 bis 300'000 Franken vergütet. Ein Global Clinical Leader, der klinische Studien weltweit beaufsichtigt, bewegt sich ebenfalls zwischen 230'000 und 300'000 Franken. Auch ein Medical Director oder ein Medical Affairs Director springt locker über 200'000 Franken. Im Rückblick betrachtet gab es bei der Entwicklung der Lohnzuwächse im Sektor in den Jahren 2016 bis 2018 eine Stagnation. 2019 konnten die Experten der Rekrutierungsfirma Page Group wieder deutlichere Lohnsteigerungen beobachten. Aber auch einzelne Teilbereiche in der Pharmaindustrie haben unterschiedliche Lohnentwicklungen. So ist etwa im Bereich Onkologie ein besonders starker Anstieg der Saläre in den letzten Jahren zu beobachten Die Corona-Krise wird übrigens nicht zu einer starken Lohnsteigerung in der Branche führen, so Page-Group-Expertin Louise Duerr. Dafür sei die Branche zu langfristig orientiert. Abgesehen davon sind die Löhne in Schweizer Pharmafirmen von der Höhe her nur mit dem US-amerikanischen Level vergleichbar.

