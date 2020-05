Handelszeitung

Diese Schweizer Firmen füllen die Staatskassen

Zürich (ots)

Die grössten Steuerzahler unter den Schweizer Konzernen sind Nestlé, Roche und Glencore. Der Nahrungsmittelkonzern zahlte letztes Jahr weltweit 3,2 Milliarden Franken an Ertragssteuern, die Pharmafirma 2,5 Milliarden und der Zuger Rohstoffhändler 1,95 Milliarden, wie die "Handelszeitung" schreibt.

Die wichtigsten Steuerzahler in der Schweiz waren 2019 Roche, Novartis, Nestlé und Zurich Insurance. Am meisten zahlte der Pharmakonzern Roche, nämlich geschätzte 900 Millionen. Das Quartett lieferte Bund, Kantonen und Gemeinden insgesamt 2,7 Milliarden ab. Bei den Banken war die UBS der Spitzensteuerzahler (360 Millionen). Bei den Konzernen in Bundesbesitz lag die Swisscom mit 357 Millionen an der Spitze, die Post folgt mit 137 Millionen. Im Detailhandel führt die Migros die Steuerliste mit 186 Millionen an.

Pressekontakt:

Nähre Auskünfte erhalten Sie unter Tel.: 058 269 22 90 oder per

E-Mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch