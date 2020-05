Handelszeitung

"Air Ticino": Im Tessin soll eine neue Airline entstehen

Zürich (ots)

Die Pläne für eine neue Airline im Tessin nehmen Formen an. Die in Mendrisio TI ansässige Firma General Avia hat die Marke "Air Ticino" beim Markenregister eingereicht, wie die "Handelszeitung" berichtet. Die Registerunterlagen und das eingereichte Logo weisen klar auf Flugdienstleistungen hin. General-Avia-Manager Diego Zanoni, der hinter dem Markeneintrag steht, ist im Umfeld des krisengeplagten Flughafens Lugano-Agno bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Vor einem Jahr liess Zanoni verlauten, er habe ein Team mit ehemaligen Mitarbeitenden der eingegangenen Airline Darwin und ein "Konsortium, das bereit ist, in sechs Monaten eine Tessin-Fluggesellschaft zu gründen". Bisher war nicht bekannt, unter welchem Namen die neue Fluggesellschaft operieren würde. Auf eine Anfrage der "Handelszeitung" reagierte Zanoni nicht.

Pressekontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90 oder per

e-mail: newsdesk@ringieraxelspringer.ch