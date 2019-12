Media Service: Aduno-Chef Schönholzer: «Revolut dumpt den Markt»

Handelszeitung

Aduno-Chef Schönholzer: «Revolut dumpt den Markt»

Aduno-Chef Max Schönholzer kritisiert Konkurrentin Revolut für ihre aggressive Preispolitik: «Revolut dumpt den Markt», sagt er in einem Interview mit der «Handelszeitung». Er glaube nicht, dass der britische Online-Kartenanbieter «mit diesen Ertrags- und Kostenstrukturen einen Profit machen» könne. «Revolut hat eine gute App, das muss man anerkennen. Doch wir bieten den Kunden ein wesentlich umfassenderes Leistungspaket.»

Der Markteintritt von Revolut - gegenüber der «Handelszeitung» nannte das Unternehmen unlängst die Zahl von 250'000 Schweizer Kunden - erinnere ihn an den Start der Gratiskreditkarten der Detailhändler vor zehn Jahren, sagt Schönholzer. «Das hatte ebenfalls einen Einfluss auf den Markt, aber am Ende des Tages lief unser Geschäft gut weiter.» Das heisse nicht, dass man sich als Kartengesellschaft gar nicht bewegen solle, so Schönholzer mit Blick auf neue Konkurrenten wie Revolut und N26. «Aber wir dürfen nicht einfach jedem Trend hinterherrennen.»

