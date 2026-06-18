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bonus.ch sur les assurances auto : un surcoût jusqu'à CHF 8'072.- selon l'âge, la nationalité et le lieu de résidence

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Lausanne (ots)

Plus de CHF 5'000.- d'écart de prix pour le simple critère de la nationalité, jusqu'à CHF 2'513.- de différence selon l'âge ou encore plus de CHF 500.- de supplément selon le lieu de résidence. En cumulant les facteurs jugés comme plus à risque par les assureurs, le surcoût peut même atteindre CHF 8'072.-.

À fin mai 2026, le comparateur en ligne bonus.ch a mené son enquête annuelle consacrée aux primes d'assurance auto en Suisse. Dans ce cadre, un relevé tarifaire a été réalisé auprès des principaux assureurs, sur la base de trois profils types (18, 30 et 70 ans). L'analyse met en lumière l'influence déterminante de certains critères, tels que l'âge, la nationalité ou encore le lieu de résidence, dans la fixation des primes.

Critère de l'âge : une différence de prime allant jusqu'à CHF 2'513.-

L'analyse des primes entre un conducteur suisse de 18 ans et un de 70 ans souligne l'influence majeure de l'âge sur le prix de l'assurance auto. En moyenne, un jeune assuré débourse 155% de plus que son aîné pour une couverture équivalente auprès du même assureur.

Dans le cas d'une assurance casco complète, cet écart peut atteindre CHF 2'513.-, avec une prime de CHF 3'586.- pour le plus jeune contre CHF 1'073.- pour le senior. Pour une assurance responsabilité civile (RC), la différence est encore plus marquée, allant jusqu'à 296% (CHF 2'126.- contre CHF 536.-). Même dans la situation la plus modérée, l'écart reste conséquent, avec une hausse de 84%, soit une différence de CHF 512.-.

Âge : quel écart entre un conducteur de 30 ans et un senior de 70 ans ?

En moyenne, un automobiliste suisse de 70 ans s'acquitte d'une prime légèrement supérieure, de l'ordre de 2%, à celle d'un assuré de 30 ans. Toutefois, cette moyenne masque des disparités importantes selon les assureurs : certaines compagnies appliquent des surcharges pouvant atteindre 53% pour les profils plus âgés. À l'inverse, d'autres se montrent plus favorables à cette catégorie, proposant des primes jusqu'à 17% inférieures à celles d'un trentenaire.

Paramètre de la nationalité : des écarts pouvant dépasser CHF 5'000.-

La nationalité constitue l'un des facteurs les plus déterminants dans le calcul des primes d'assurance automobile. En moyenne, un jeune conducteur de 18 ans, titulaire d'un permis C et originaire du Kosovo, paie 63% de plus qu'un assuré suisse du même âge. Pour une assurance casco complète auprès d'un même assureur, la différence peut grimper jusqu'à CHF 5'054.- (CHF 7'958.- contre CHF 2'904.-).

Les écarts les plus marqués observés chez un même prestataire atteignent près du triple, avec une prime annuelle de CHF 3'147.- contre CHF 1'061.-. À l'inverse, certains assureurs limitent davantage ces différences : chez ELVIA, par exemple, l'écart le plus faible constaté s'élève à 19% pour une casco partielle, soit tout de même CHF 253.-.

Jeunes conducteurs étrangers : un surcoût pouvant atteindre CHF 6'600.-

La combinaison de l'âge et de la nationalité, deux critères considérés comme plus risqués par les assureurs, entraîne une forte hausse des primes d'assurance auto. Ainsi, un conducteur kosovar de 18 ans paie en moyenne près de quatre fois plus qu'un assuré suisse de 30 ans pour une couverture équivalente auprès du même prestataire.

Dans les cas les plus extrêmes, l'écart tarifaire peut atteindre CHF 6'600.- pour une assurance casco complète (CHF 7'958.- contre CHF 1'358.-). Pour une simple responsabilité civile, la prime est même près de sept fois plus élevée (CHF 3'147.- contre CHF 466.-).

Quels autres paramètres influencent le niveau des primes ?

Le prix d'une assurance automobile est déterminé par de nombreux facteurs. Au-delà de l'âge et de la nationalité, qui comptent parmi les éléments les plus importants, d'autres paramètres entrent en jeu, comme l'expérience du conducteur, le sexe, le lieu de résidence, le nombre de kilomètres parcourus ainsi que les caractéristiques du véhicule (valeur, modèle, voire même couleur).

Dans son étude réalisée l'an dernier, bonus.ch avait comparé un véhicule plus sportif (Audi Q3 35 TFSI S line) à celui retenu cette année (VW Tiguan Allspace 1.5 TSI Basis, davantage orienté famille). Dans les cas les plus extrêmes, les écarts observés étaient encore plus marqués, pouvant atteindre près de CHF 7'500.-.

Lieu de résidence : des écarts de prix pouvant dépasser 50%

D'après les données collectées en 2023 par le portail de comparaison bonus.ch, le lieu de domicile joue un rôle déterminant dans le montant des primes d'assurance automobile. L'analyse met en évidence que les différences de tarifs ne se limitent pas aux frontières cantonales, mais concernent également les localités elles-mêmes. Ainsi, au sein d'une même ville, le code postal peut déjà engendrer des variations de prix significatives.

L'étude des tarifs proposés par les huit principaux assureurs auto en Suisse montre des écarts moyens supérieurs à CHF 500.- entre les zones les plus chères et les moins chères. Pour un même assureur, les différences de primes selon la localité varient ainsi de 14% à 53%.

Cumul des différents facteurs jugés à risque : un surcoût jusqu'à CHF 8'072.-

Un profil qui cumule plusieurs critères considérés comme plus risqués par les assureurs verra le prix de son assurance auto totalement exploser. À titre d'exemple, bonus.ch a confronté les primes d'un jeune conducteur de nationalité kosovare habitant à Lugano avec celles d'un assuré suisse de 30 ans résidant à Köniz. Dans le cas du prestataire le plus extrême, le surcoût atteint alors CHF 7'632.- (CHF 8'946.- contre 1'314.-) pour une casco complète pour la VW Tiguan Allspace.

Plus les facteurs dits "à risque" se combinent, plus la prime augmente. Rien qu'en prenant un modèle de véhicule un peu plus sportif (Audi Q3 35 TFSI S line), le supplément de tarifs grimpe à CHF 8'072.- (CHF 9'476.- pour le profil kosovar ci-dessus, contre CHF 1'404.- pour le conducteur suisse).

Les primes d'assurance auto évoluent en permanence

Les assureurs révisent fréquemment leurs tarifs, parfois même d'une semaine à l'autre, en fonction des tendances du marché et de l'évolution des coûts liés aux sinistres. Ces ajustements réguliers leur permettent de maintenir un équilibre entre rentabilité et compétitivité. Avec la digitalisation des processus, ces modifications peuvent désormais être appliquées très rapidement, offrant aux assuré(e)s davantage d'opportunités de réaliser des économies en comparant les offres.

Le comparateur de bonus.ch permet d'analyser en quelques instants les différentes propositions du marché et d'identifier celle qui correspond le mieux à ses besoins ainsi qu'à son budget. Chaque année, la plateforme enregistre plus d'un million de simulations de primes.

Résultats détaillés de l'analyse :

https://www.bonus.ch/Pdf/2026/Assurance-auto-comparatif.pdf

Accès au comparatif des primes pour l'assurance auto :

https://www.bonus.ch/zr1D3E6.aspx