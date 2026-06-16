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bonus.ch sur l'assurance automobile : en Suisse romande, 70% des assuré(e)s frappé(e)s par une hausse des primes

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Lausanne (ots)

En Suisse, 69% des automobilistes ont vu leur prime d'assurance auto augmenter au cours des deux dernières années. Un taux qui grimpe même à 78% en Suisse italienne. Pourtant, sur l'ensemble du pays, seulement 12% de la population a changé de prestataire auto durant cette dernière année.

Depuis 2010, le comparatif en ligne bonus.ch offre annuellement aux assuré(e)s de Suisse la possibilité de s'exprimer sur leur assurance auto. En 2026, l'enquête s'intéresse également aux thématiques suivantes : hausse des tarifs, critères déterminant la prime et changement d'assurance. Voici les principaux constats qui ressortent de cette enquête.

Assurance auto : 7 automobilistes sur 10 touché(e)s par la hausse des primes

Au cours de ces deux dernières années, une grande majorité des assureurs ont procédé à des augmentations de primes. Cette hausse s'explique notamment par l'inflation, qui pèse sur le coût des pièces détachées, de la main-d'oeuvre et des réparations. Elle reflète également une fréquence accrue des sinistres, en partie liée à des conditions climatiques défavorables, qui renchérit la charge supportée par les assureurs.

Ainsi, 69% des assuré(e)s ont constaté une augmentation de leur prime d'assurance auto au cours des deux dernières années. Dans le détail, 41% jugent cette hausse comme "légère" et 28% comme "forte". À l'inverse, seulement 31% des répondant(e)s indiquent ne pas avoir observé d'augmentation.

La Suisse italienne apparaît comme la région la plus touchée : 78% des répondant(e)s déclarent une augmentation, dont 35% la considèrent comme "forte" et 43% comme "légère". En Suisse romande, 70% des automobilistes constatent également une progression de leur prime, contre 65% en Suisse allemande.

Les 30 à 39 ans se distinguent comme la tranche d'âge la plus impactée : 77% ont reçu une hausse au cours des deux dernières années. À l'inverse, les 60 à 69 ans sont les moins nombreux à signaler une augmentation, même s'ils restent largement majoritaires (64%).

Les hausses de primes d'assurance automobile varient considérablement d'un prestataire à l'autre : 48% des assuré(e)s de la Mobilière ont reçu une augmentation, contre 86% chez Zurich. Ces écarts suggèrent des approches tarifaires distinctes selon les assureurs, dans un contexte de coûts croissants pour l'ensemble du secteur.

Malgré la hausse des primes, 88% des assuré(e)s sont resté(e)s fidèles à leur prestataire

Il est important de rappeler qu'en cas d'augmentation générale des primes, les assuré(e)s disposent du droit de résilier leur contrat, y compris en dehors des échéances habituelles, dès lors que cette hausse n'est pas liée à un sinistre individuel.

Pourtant, seulement 12% des sondé(e)s ont changé de prestataire au cours de la dernière année. Ce faible niveau de mobilité traduit une forte inertie des assuré(e)s face aux hausses tarifaires, entre fidélité à leur assureur actuel et renoncement à comparer les offres. Dans un marché marqué par d'importants écarts de tarifs entre compagnies, réévaluer régulièrement son assurance auto peut pourtant permettre de réaliser des économies substantielles de plusieurs centaines de francs, voire plus.

Assurance auto : pourquoi si peu de changement ?

La qualité des services apparaît comme le premier facteur de fidélité des assuré(e)s, citée par 41% des répondant(e)s. Elle devance le montant de la prime (32%) ainsi que les prestations accordées (19%). À l'inverse, le dépassement du délai de résiliation ne concerne qu'une minorité des sondé(e)s (8%).

Changement d'assurance auto : quelles sont les principales raisons ?

Le niveau de la prime est de loin le principal moteur de changement : il est cité par 53% des sondé(e)s en 2026, contre 40% en 2025. Cette progression confirme que la pression tarifaire pèse de plus en plus dans les décisions des assuré(e)s. Les autres motifs reculent, notamment l'offre concurrente (11% en 2026 contre 18% en 2025) et l'achat d'un nouveau véhicule (18% contre 22%). La qualité des services reste relativement stable (12% contre 11%), tandis que les prestations accordées perdent légèrement d'importance (6% contre 9%).

Coûts, inflation, intempéries : des arguments qui divisent les assuré(e)s

Les explications avancées par les assureurs pour justifier la hausse des primes d'assurance auto sont loin d'être pleinement assimilées par les assuré(e)s. Seuls 13% des répondant(e)s affirment les comprendre totalement, tandis que 45% indiquent les comprendre seulement en partie. En parallèle, 42% déclarent les comprendre peu ou pas du tout, dont 29% "pas vraiment" et 13% "pas du tout".

La Suisse romande affiche le niveau d'incompréhension le plus élevé : 45% des sondé(e)s indiquent ne "pas vraiment" ou ne "pas du tout" comprendre les explications de cette hausse des primes. Elle devance la Suisse italienne (41%) et la Suisse allemande (38%).

Prime d'assurance auto : 62% des assuré(e)s la jugent adaptée à leur profil

Une majorité d'assuré(e)s estime que sa prime d'assurance auto reste globalement justifiée au regard de son profil de conducteur.trice. Au total, 62% des répondant(e)s partagent cette opinion, dont 23% qui répondent clairement "oui" et 39% "plutôt oui". À l'inverse, 38% considèrent que leur prime n'est pas ou pas vraiment justifiée, avec 26% de "plutôt non" et 12% de "non".

La Suisse romande et la Suisse italienne sont les régions linguistiques les moins en accord avec leur tarif actuel d'assurance auto, puisque 40% des assuré(e)s estiment que leur prime n'est pas ou est peu justifiée, contre 32% en Suisse allemande.

Les 30 à 39 ans sont les plus critiques : près d'une personne sur deux (49%) estime que sa prime n'est pas ou peu justifiée par rapport à son profil de conducteur. À l'inverse, la tranche d'âge des 80 ans et plus est la plus en accord avec sa prime actuelle, puisque 75% la jugent justifiée ou plutôt justifiée.

Tarification auto : 65% des assuré(e)s veulent des critères liés à la conduite et aux sinistres

Dans son enquête, bonus.ch a interrogé les automobilistes sur les critères qui, selon eux, devraient avoir le plus d'impact sur le niveau de la prime. L'historique des sinistres arrive en tête (37%), devant le comportement de conduite (28%) et le profil du conducteur (21%). À l'inverse, le type de véhicule apparaît comme un critère moins prioritaire (13%), tandis que le lieu de résidence est très peu considéré (2%).

Les différences régionales restent limitées, mais quelques écarts se dégagent. Le comportement de conduite est davantage mis en avant en Suisse romande (30%) et en Suisse italienne (29%) qu'en Suisse allemande (24%). À l'inverse, le profil du conducteur est plus souvent cité en Suisse allemande (25%) que dans les autres régions (18% en Suisse romande et 19% en Suisse italienne). Pour les autres critères, les résultats sont très proches, notamment l'historique des sinistres, cité entre 37% et 38% des cas dans les trois régions.

Enquête de satisfaction 2026 sur les assurances automobiles suisses

Chaque année, le comparateur en ligne bonus.ch dresse un état des lieux sur les assurances auto en Suisse. Plus de 1'600 utilisateurs ont pris le temps de répondre à une enquête regroupant les catégories suivantes : clarté des informations transmises, gestion des sinistres, délai de remboursement, rapport prix-prestations et service à la clientèle. Les réponses ont été converties en une note comprise entre 1 et 6, la meilleure note étant 6. Voici les principaux constats qui ressortent de l'enquête.

Satisfaction globale 2026 - moyenne suisse

En 2026, les assurances auto affichent un niveau de satisfaction globalement élevé auprès de leur clientèle, avec une note moyenne de 5.2 sur 6, correspondant à la mention "bien". Les écarts entre prestataires demeurent limités, avec seulement 0.4 point de différence, signe d'un marché très concurrentiel où les assureurs présentent des performances relativement proches.

La Mobilière confirme sa position d'assureur auto le mieux noté en Suisse, avec une note globale de 5.5 sur 6, mention "très bien". Elle occupe ainsi une nouvelle fois la première place du classement de bonus.ch, pour la 15ème année consécutive.

ELVIA, TCS et Vaudoise se partagent la 2ème place du classement avec la note de 5.3, alors qu'Allianz, AXA et Smile complètent le podium (5.2). Tous ces assureurs obtiennent la mention "bien".

Différences entre les régions linguistiques

Les assuré(e)s de Suisse allemande et de Suisse romande se montrent globalement plus satisfait(e)s, avec des notes moyennes respectives de 5.3 et 5.2, contre 5.0 en Suisse italienne.

Satisfaction par canton : Lucerne loin devant le Tessin

Parmi les dix cantons les plus peuplés de Suisse, c'est à Lucerne que la satisfaction est la plus élevée. La population lucernoise attribue la note moyenne de 5.5, mention "très bien", aux prestataires d'assurance voiture. À l'inverse, le Tessin affiche la note la moins élevée (5.0).

Pour ce qui est des tranches d'âge, ce sont les moins de 30 ans qui manifestent le niveau de satisfaction le plus bas (5.1), tandis que les quarantenaires octroient la meilleure note à leurs assureurs (5.4).

Finalement, les femmes sont légèrement plus satisfaites de leur prestataire d'assurance auto (5.3) que les hommes (5.2).

Analyse détaillée, tableaux et graphiques :

https://www.bonus.ch/Pdf/2026/Assurance-auto.pdf

Accès direct aux notes de satisfaction des assureurs auto :

https://www.bonus.ch/Assurance-auto/Assureurs-automobile-enquete-note-satisfaction.aspx

Accès direct au comparatif des primes d'assurance auto :

https://www.bonus.ch/Assurance-auto/Primes-assurance-auto-comparatif.aspx