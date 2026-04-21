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bonus.ch : en Suisse romande, 36% de la population a déjà été victime d'une fraude ou d'une tentative de fraude sur smartphone

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Lausanne (ots)

En Suisse, 79% des utilisateurs de smartphones se sentent bien protégés contre la fraude. Pourtant, un tiers de la population a déjà été victime ou confronté à une tentative d'escroquerie, ce qui montre que la menace reste bien réelle malgré un sentiment de sécurité élevé.

Le comparateur en ligne suisse bonus.ch a réalisé une enquête sur la téléphonie mobile. Plus de 3'500 personnes ont pris part à cette étude et ont partagé leur avis sur la sécurité, la 5G et l'usage de leur smartphone à l'étranger.

En Suisse, 79% de la population se sent bien protégée contre la fraude sur smartphone

Le sentiment de sécurité numérique est globalement élevé en Suisse. Une large majorité des utilisateurs de smartphones estime être bien protégée contre la fraude et le piratage : 17% déclarent se sentir "très bien protégé(e)s" et 62% "plutôt bien protégé(e)s".

À peine plus d'une personne sur cinq a un sentiment de vulnérabilité, 17% estimant être "peu protégé(e)s" et 4% "pas du tout protégé(e)s".

Les Romands se montrent légèrement plus méfiants, puisque 25% ne se sentent pas protégé(e)s correctement, contre 20% en Suisse italienne et 15% du côté alémanique.

Les perceptions de sécurité varient également selon l'âge. Les jeunes utilisateurs se montrent globalement plus confiants face aux risques de fraude et de piratage sur smartphone : seuls 18% des moins de 30 ans estiment ne pas être bien protégés. À l'inverse, ce sentiment d'insécurité est plus marqué chez les personnes plus âgées, atteignant 27% parmi les 50 à 59 ans. Cet écart suggère que la familiarité des jeunes générations avec les outils numériques et les bonnes pratiques de sécurité pourraient renforcer leur sentiment de protection.

Un tiers de la population a déjà été victime de fraude ou de tentative de fraude

La fraude mobile reste une réalité pour une part non négligeable des utilisateurs. En Suisse, 8% des répondant(e)s déclarent avoir déjà été victimes d'une fraude sur leur téléphone mobile, tandis que 25% indiquent avoir été confronté(e)s à une tentative de fraude. À l'inverse, 67% affirment n'avoir jamais été concerné(e)s par ce type de situation.

En Suisse romande, 36% des utilisateurs déclarent avoir déjà été victimes d'une fraude ou d'une tentative de fraude sur leur téléphone mobile, soit la proportion la plus élevée du pays. Ce taux atteint 33% en Suisse allemande, tandis que la Suisse italienne se distingue par une exposition nettement plus faible, avec 22% de répondants concernés.

L'analyse par tranche d'âge montre des profils différents face aux fraudes mobiles. Chez les moins de 30 ans, 15% ont déjà été victimes d'une fraude et 12% ont subi une tentative, indiquant une vulnérabilité plus forte en termes d'escroqueries réussies. Chez les 30-39 ans, seuls 8% ont été victimes, mais 31% ont fait face à une tentative, révélant que les personnes de cette tranche d'âge sont davantage ciblées mais plus vigilantes face aux arnaques.

5G dans le quotidien : un enthousiasme mesuré parmi les utilisateurs

L'arrivée de la 5G suscite des perceptions contrastées parmi les utilisateurs. Si 16% jugent cette technologie "très utile" et 29% "assez utile", une proportion plus importante (38%) la considère "peu utile", et 5% estiment qu'elle n'est "pas utile du tout". Par ailleurs, 12% des répondants n'ont pas encore accès à la 5G, ce qui limite leur expérience directe de cette innovation.

Les perceptions de la 5G varient nettement selon les régions linguistiques. Les Suisses italiens se montrent les plus enthousiastes, avec 58% jugeant la technologie utile, contre 45% des Romands et 42% des Alémaniques.

Parmi les moins de 30 ans, 58% estiment que la 5G est utile, contre seulement 43% des 60 ans et plus. Ces chiffres montrent un contraste clair entre les catégories d'âge dans leur vision de cette technologie.

Voyager à l'étranger : le roaming reste la solution mobile préférée

Lors de leurs déplacements à l'étranger, les utilisateurs suisses privilégient majoritairement le roaming, utilisé par 53% d'entre eux. Les solutions alternatives restent marginales : 6% optent pour une eSIM, 7% pour une carte SIM physique locale, tandis que 34% se contentent d'une connexion Wi-Fi. Ces résultats révèlent que, malgré l'émergence de technologies flexibles comme l'eSIM, le roaming traditionnel reste la solution la plus répandue, probablement pour sa simplicité et sa praticité, même si une partie significative des voyageurs choisit de se connecter uniquement via Wi-Fi pour limiter les coûts.

Les habitudes de connexion à l'étranger diffèrent selon les régions linguistiques. Les Suisses italiens se montrent les plus attachés au roaming, avec 65% l'utilisant comme solution principale, contre 52% des Suisses alémaniques et 51% des Romands.

Les usages du mobile à l'étranger varient fortement selon l'âge. Avec un taux de 46%, les moins de 30 ans sont moins enclins à utiliser le roaming que la moyenne, privilégiant plutôt les solutions locales : 27% optent pour une eSIM et 12% pour une carte SIM physique.

Rapport détaillé :

https://www.bonus.ch/Pdf/2026/Telephonie-mobile-securite.pdf

Accès aux notes de satisfaction de la téléphonie mobile :

https://www.bonus.ch/zr33HTI.aspx

Accès direct au comparatif Télécom :

https://www.bonus.ch/zrV47FJ.aspx