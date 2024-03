Ex Libris AG

Ex Libris setzt auf PocketBook E-Reader

Dietikon (ots)

Ex Libris erweitert ihr Sortiment um ausgewählte E-Reader der Marke PocketBook. Damit setzt Ex Libris auf den anhaltenden Trend zu geräteunabhängigem Lesen. Denn alleine im letzten Jahr ist die E-Book-Sparte bei der Schweizer Medienhändlerin um 7.5 Prozent gewachsen.

Die Lesefreude in der Schweiz steigt und auch der Trend zur elektronischen Lektüre hält bei den Leserinnen und Lesern an. Alleine bei Ex Libris wuchs die Sparte E-Books im letzten Jahr um 7.5 Prozent und für das laufende Jahr erwartet die Medienhändlerin einen weiteren deutlichen Anstieg. Jetzt erweitert Ex Libris ihr Angebot mit ausgewählten E-Readern der Marke PocketBook, einem der weltweit grössten Hersteller von E-Ink-Geräten.

Dieser Schritt ergänzt das Sortiment von Ex Libris mit mehr als 5 Millionen E-Books ideal. Denn für die Leserinnen und Leser bieten sich mit den E-Readern von PocketBook verschiedene Vorteile: Ein Grossteil der bereits gekauften E-Books in den gängigen Formaten lässt sich bequem übertragen und mit dem integrierten Ex Libris-Shop auf den PocketBook-Geräten lässt sich ganz einfach weitere Lektüre einkaufen. Zudem profitieren Mitglieder des Ex Libris-Club bis zum 30. April 2024 von 10 Prozent Rabatt auf alle PocketBook-Geräte.

Um der Lesefreude in all ihren Facetten Rechnung zu tragen, hat Ex Libris vier PocketBook E-Reader ausgewählt, die ab sofort im Online-Shop verfügbar sind:

"PocketBook Verse", das Einstiegsmodell

"PocketBook Verse Pro", der Allrounder mit zusätzlicher Audiofunktion

"PocketBook Era", das Premiumgerät mit 7 Zoll-Screen und ergonomischem Design

"PocketBook InkPad Color 3", das High-End-Gerät mit allen Features und 7,8 Zoll-Farbscreen der neusten Generation

Über Ex Libris

Ex Libris ist der grösste Schweizer Online-Shop für Bücher und verfügt zudem in der deutschen Schweiz über 15 Filialen (Stand Oktober 2023). Im Online-Shop bietet die Migros-Tochter ein Sortiment mit mehr als 8 Millionen Bücher, hinzu kommen mehrere Millionen digitaler Produkte zum Download. Jeden Monat besuchen über eine Million Kunden den Online-Shop www.exlibris.ch. Ex Libris beschäftigte per 31. Dezember 2022 insgesamt 221 Mitarbeitende.