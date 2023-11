IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG

Der Swiss Brain Health Plan für Hirngesundheit und Prävention – Startschuss am Kick-off Stakeholder Event in Zürich

Der Swiss Brain Health Plan setzt die Schweizer Brain Health Strategie um. Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Hirngesundheit als Ganzes zu schaffen und Präventionsprogramme zu initiieren. Die Initiative ist als mehrjähriges Vorhaben angelegt.

Am Mittwoch 22. November 2023 findet im Kunsthaus Zürich das Swiss Brain Health Plan Kick-off Stakeholder Meeting statt.

Die strategische Task Force des Swiss Brain Health Plans besteht aus den rund 50 Autorinnen und Autoren der Publikation der Publikation "The Swiss Brain Health Plan 2023-2033"1.

Das hochkarätige Programm des Kick-off Meetings mit Expertinnen und Experten aus Klinik, Forschung und Politik ist auf der Eventwebseite einzusehen.

Das Kick-off Meeting dient als Plattform, zur Information und Sensibilisierung aller Beteiligten, d.h. der Politik, der Spitäler, der Patientenorganisationen, der Forschung, der Versicherungen, der Unternehmen und schliesslich der Öffentlichkeit.

Der Swiss Brain Health Plan wird von der SFCNS (Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies) vorangetrieben, welche als Dachverband fungiert und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Gesellschaften und Organisationen fördert. Der Plan steht unter der Leitung von EAN Past-Präsident Prof. Claudio Bassetti und dem SFCNS Präsidenten Prof. Luca Remonda.

Die WHO und EAN (European Academy of Neurology) lancierten im Jahr 2022 gemeinsam die Brain Health Strategie. Der Swiss Brain Health Plan gibt Eckpunkte für die Schweizer Brain Health Strategie in Übereinstimmung mit dem globalen Aktionsplan vor.

Anlässlich des Events laden wir Sie gerne zur Pressekonferenz im Vorfeld ein.

Expertinnen und Experten an der Pressekonferenz sind:

Prof. Dr. med. Claudio Bassetti, Chair Swiss Brain Health Plan, Vice-president European Brain Council (EAN)

Prof. Dr. med. Luca Remonda, Präsident SFCNS

Prof. Dr. med. Susanne Wegener, Task-Force Mitglied des Projekts: Migraine friendly workspace

Programm:

Ab 10:15 – 11:00 Uhr Pressekonferenz

Ab 11:00 – 12:00 Uhr im Vorfeld vereinbarte Interviews mit Experten

Ab 13:00 – 18:00 Uhr Kick-off Stakeholder Meeting

Ort: Kunsthaus Zürich

Gerne stellen wir für Medienvertreterinnen und -vertreter Kontakte für Interviews her. Sprechen Sie uns an.

Kontakt für Medien und für eine Anmeldung zur Medienkonferenz

Natalia Aeple ( natalia.aeple@imk.ch)

SFCNS Communications

1 Clin. Transl. Neurosci. 2023, 7, 38. https://doi.org/10.3390/ctn7040038.

Swiss Federation of Clinical Neuro-Societies SFCNS c/o IMK Institut für Medizin und Kommunikation AG Münsterberg 1 | CH-4001 Basel Phone: +41 61 561 53 53 communications@imk.ch | www.sfcns.ch