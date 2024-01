PwC Schweiz

Gustav Baldinger wird neuer CEO von PwC Schweiz

Gustav Baldinger ist von den Partnern von PwC Schweiz zum neuen CEO gewählt worden

Er tritt sein Amt am 1. Juli 2024 mit Beginn des neuen Geschäftsjahres an

Noch-CEO Andreas Staubli geht per Ende Juni nach sechs Jahren als CEO in PwC-Rente

Zürich, 12. Januar 2024 – PwC Schweiz gibt die Wahl von Gustav Baldinger zum neuen CEO ab 1. Juli 2024 bekannt. An einer Partnerkonferenz haben die firmenangehörigen Partner:innen Gustav Baldinger als Primus inter Pares mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Baldinger tritt die Nachfolge von Andreas Staubli an, der nach sechs Jahren an der Spitze von PwC Schweiz in PwC-Rente geht.

Gustav Baldinger übernimmt den CEO-Stab am 1. Juli 2024 mit Beginn des PwC-Geschäftsjahres 2024/2025. Damit tritt er in die operative Verantwortung des schweizweit grössten Dienstleistungsunternehmens in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung mit einem Umsatz von über 1,1 Mia. CHF und mit 3’864 Mitarbeitenden und 14 Standorten in der Schweiz sowie einem im Fürstentum Liechtenstein.

Gustav Baldinger (Jg. 1972) ist ein ausgewiesener Ökonom mit Schwerpunkt Finanzwesen. Seit nunmehr 21 Jahren ist er bei PwC Schweiz tätig und hat das Unternehmen in vielen Bereichen geprägt. Seit 2018 leitet er die Unternehmensberatung bei PwC Schweiz und ist in dieser Position auch Mitglied der Geschäftsleitung sowie des PwC Europe Advisory Leadership Teams und des Global Advisory Leadership Teams.

Unter seiner Verantwortung konnte das Beratungsgeschäft von PwC Schweiz erfolgreich ausgebaut werden. Im vergangenen Geschäftsjahr hat Baldinger mit seiner Abteilung den höchsten Nettoumsatz in der Geschichte des Unternehmens erzielt.

Seine Wahl kommentiert Gustav Baldinger wie folgt: «Ich empfinde es als eine grosse Ehre, das Amt des CEOs von PwC Schweiz im Auftrag meiner Partnerkolleg:innen anzutreten. Andreas Staubli übergibt mir ein erfolgreiches, leistungsstarkes Unternehmen. Deshalb freue ich mich besonders, gemeinsam mit hochmotivierten Partner:innen und Mitarbeitenden die anspruchsvolle Zukunft mitzugestalten. Wir werden für unsere Kund:innen weiterhin wichtige Probleme nachhaltig lösen und das Vertrauen in der Gesellschaft stärken. Mit vereinten Kräften möchte ich unsere Führungsposition in der Schweiz ausbauen.»

PwC-Verwaltungsratspräsident Sebastian di Paola zeigt sich erfreut über Baldingers Wahl: «Wir freuen uns ausserordentlich, dass wir mit Gustav Baldinger eine erfahrene Persönlichkeit gewinnen konnten. Mit unserer bewährten Wahlprozedur stellen wir sicher, dass die oder der CEO eine breite Unterstützung aus dem PwC-Partnership geniesst. Diese wird Baldinger auch vom Verwaltungsrat und von den Mitarbeitenden erfahren und in seinem neuen Amt richtungsweisende Impulse setzen.»

Andreas Staubli verlässt das Unternehmen per Ende Juni 2024 auf eigenen Wunsch, um sich seiner Familie und seinen ausserberuflichen Interessen zu widmen. Sebastian di Paola verdankt Staublis ausserordentliches Engagement: «Andreas Staubli hat Herausragendes für PwC Schweiz geleistet und das Unternehmen zielsicher gelenkt. Dafür danke ich ihm persönlich, im Namen des gesamten Verwaltungsrats und aller Partner:innen und Mitarbeitenden von PwC.»

