Harvest Group SA engagiert sich mit 500 Millionen Dollar für die landwirtschaftliche Erneuerung in Kasachstan

In einer der größten privaten Einzelinvestitionen in Kasachstan hat die Harvest Group SA über ihre Tochtergesellschaft Harvest Agro Holding eine Investition von einer halben Milliarde Dollar angekündigt, um bis zu 300.000 Hektar Weideland im ländlichen Kasachstan in produktives Agrarland zu verwandeln. Diese neue Initiative ist das jüngste Ergebnis der kontinuierlichen Bemühungen von Harvest, den weltweiten Zugang zu zuverlässigen und widerstandsfähigen Nahrungsmittelsystemen zu gewährleisten.

Das Projekt wurde im Juni 2025 durch die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen Yerzhan Elekeev, dem Direktor der Harvest Agro Holding, und Daulet Uvashev, dem Vorstandsvorsitzenden von NC Kazakh Invest - einer Aktiengesellschaft, die gegründet wurde, um ausländische Investitionen anzuziehen und eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung in Kasachstan zu fördern - formalisiert. In der ersten Phase des Abkommens sollen 150.000 Hektar abgelegenes Weideland in produktives, bewässertes Agrarland umgewandelt werden, wobei geplant ist, diese Fläche auf bis zu 300.000 Hektar zu verdoppeln. Ein zentraler Schwerpunkt der Entwicklung wird die innovative Wassernutzung sein, einschließlich der Nutzung unterirdischer Quellen und fortschrittlicher wassersparender Technologien, die die Bodenproduktivität um das Sechsfache steigern sollen. Diese Richtlinien unterstützen sowohl das nationale Ziel Kasachstans, die bewässerte Fläche bis 2030 auf 2,5 Millionen Hektar zu erhöhen, als auch die Verpflichtung der Harvest Group, die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern und die internationale Ernährungssicherheit zu verbessern.

Im Rahmen des anhaltenden Engagements von Harvest für die regionale Wirtschaftsentwicklung wird das Projekt voraussichtlich mehr als 1.000 dauerhafte Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten schaffen und neue Möglichkeiten für lokale Landwirte, Techniker und Lieferketten bieten. Die Tätigkeit wird sich auf den Süden und Osten Kasachstans erstrecken, einschließlich der Regionen Zhambyl, Almaty, Zhetysu, Turkestan, Pavlodar, Kyzylorda und Ostkasachstan. Auf den neu erschlossenen Flächen sollen Futtermittel und hochwertige Nutzpflanzen für den Export und den heimischen Bedarf angebaut werden, darunter Mais und Sojabohnen.

Zu den wichtigsten Projektaktivitäten gehören ingenieurtechnische, geologische und agrochemische Untersuchungen, topografische Kartierungen, die Planung und Installation von Bewässerungs- und Wasseraufnahmesystemen, der Bau von Energie- und technischer Infrastruktur, die Vorbereitung des Bodens und schließlich die Aufnahme der landwirtschaftlichen Produktion.

Diese Investition baut auf der jüngsten Expansion der Harvest Group SA in den afrikanischen Markt auf, die durch eine Investition in Höhe von $12 million Ende 2024 zur Gründung einer Niederlassung in Kenya gekennzeichnet ist. Die Initiative umfasste den Aufbau eines Vertriebszentrums im Port of Mombasa, um die wachsende Nachfrage auf dem gesamten Kontinent zu decken. Harvest Group SA, ein in der Swiss ansässiger Agrarrohstoffkonzern, wurde 2015 von Almaz Alsenov, einem der erfolgreichsten Unternehmer Kazakhstan, gegründet. Neben landwirtschaftlichen Produkten bietet das Unternehmen auch Logistikdienstleistungen für die See- und Binnenschifffahrt, Lagerung, Verladung, Verarbeitung, Exportvorfinanzierung und Handelskredite an.

