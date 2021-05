Kaldewei Schweiz GmbH

En Vogue mit exklusiver Farbkollektion: Kaldewei bringt neue Trendfarben ins Bad

Aarau (ots)

Kaldewei hat seine hochwertige und nachhaltig produzierte Stahl-Emaille diese Jahr in die angesagtesten Farbtrends getaucht. Die filigranen Waschtisch-Schalen Miena sind so in facettenreichen Designs verfügbar. Das stimmig durchdachte Konzept der breit gefächerten Farbpalette ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen.

Es muss nicht alles weiss sein im Bad. Erst recht nicht in diesem Jahr. Kaldewei setzt mit der eigenen Stahl-Emaille auf ausdrucksstarke Töne. Sweet Love, Soft Touch, Deep Dream sowie Navyblue matt heissen die neuen Trendfarben von Kaldewei. Die Pink-, Mint-, Blau- und Petrol-Töne eignen sich ideal für alle, die das Bad zu einem exquisiten Wohlfühlort mit Charakter machen wollen.

Ästhetik trifft Hygiene - Pflegeleichte Oberflächen in lebendigen Trendfarben

Soft Touch, Sweet Love und Deep Dream sind aus einer Inspiration von berauschenden und fröhlichen Frühlingsfarben entstanden. Sie stehen für Hoffnung und Neubeginn. Durch ihren hohen Glanzgrad sorgen die Farben für ein frisches Ambiente in jedem Private Spa.

Die Trendfarbe Navyblue Matt schliesst da perfekt an. Der tiefe Blauton spiegelt die aktuellen Trends Maritim oder Opulenz perfekt wider. Als Mattfarbe unterstreicht er den Anspruch an eine natürliche Stimmung im gesamten Wohnbereich.

Alle Farben erhalten serienmässig durch den Kaldewei Perl-Effekt eine schmutzabweisende Veredelung, was die Reinigung der nachhaltigen Stahl-Emaille von Kaldewei noch leichter macht - für mehr Hygiene im Handumdrehen.

Filigrane Waschtisch-Schalen Miena aus nachhaltiger Stahl-Emaille

Für besondere Eyecatcher-Effekte sorgen die Trendfarben bei der Waschtisch-Schale Miena. Ihr zurückgenommenes Design lässt Platz für das Spiel mit den Farben und macht das Badezimmer als Rückzugsort zu einem wohnlichen Raum. Dank der langlebigen Stahl-Emaille werden die Waschschalen so zu einem beständigen Schmuckstück, dem auch eine durchgängige Nutzung nichts anhaben kann. Als Kontrastpunkt bringen die neuen Farb-Editionen von Miena ausserdem Esprit und Lebendigkeit ins Bad.

Wie alle Kaldewei Badlösungen sind auch diese Waschtisch-Schalen aus nachhaltiger Stahl-Emaille gefertigt - ein Material, das am Ende seiner langen Lebensdauer zu 100 % dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden kann.