Kaldewei Schweiz GmbH

Kaldewei lanciert die freistehende Oyo Duo von Designer Stefan Diez

Meisterstücke Badewanne für kleine und grosse Bäder

Aarau (ots)

Kaldewei lanciert die Meisterstück Oyo Duo - entworfen vom Münchener Designer Stefan Diez. Mit der freistehenden Badewanne aus der Luxstainability-Welt von Kaldewei zeigt der deutsche Badhersteller, dass Luxus und Nachhaltigkeit auch in kleineren Bädern Hand in Hand gehen können. Weder Loft- noch Wohnzimmerflächen sind nötig, um die Oyo Duo perfekt zu inszenieren und das eigene Bad so zu einem modernen Private Spa zu machen.

Das Meisterstück verbindet organisches, natürliches Design mit kompromisslos langlebiger Qualität aus kreislauffähiger Kaldewei Stahl-Emaille. Die Innenform der Kaldewei Meisterstück Oyo Duo bietet gleichzeitig höchsten Liegekomfort und die Möglichkeit für einen umweltbewussten Umgang mit der Ressource Wasser. Ihre Aussenform folgt der Vorstellung von Eleganz, Leichtigkeit und Natürlichkeit. Das Egg-Shape-Design verkörpert die Momentaufnahme einer frei fliessenden Form, die gerade erst den Boden berührt, fast noch zu schweben scheint und dabei vollkommen unter Spannung steht. So ist sie Ausdruck der Wertschätzung für die verarbeiteten Materialien. "Die Meisterstück Oyo Duo ist modern und zeitlos zugleich. Sie ist nicht Teil einer Mode, sondern Resultat eines Prozesses. Sie wirkt, als hätte man eine flüssige, fliessende Form in dem Moment eingefroren, in dem sie den Boden berührt", erklärt Stefan Diez.

In seinem Designprozess fokussiert sich Diez darauf, dass alle Bestandteile später problemlos in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. Der Designer und Kaldewei haben mit der Oyo Duo ein sehr schönes Produkt geschaffen, das Luxus und Nachhaltigkeit auf eine ganz gelungene Art demokratisiert. Die doppelwandige, von japanischer Porzellan-Manufaktur inspirierte freistehende Wanne besteht zu 100 Prozent aus kreislauffähiger und damit nachhaltiger Stahl-Emaille. Ihre präzise Formgebung wird erst durch höchste Ingenieurskunst möglich.

Oyo Duo ist das neue Highlight aus der Luxstainability-Welt von Kaldewei. Mit dem Konzept verbindet das Familienunternehmen Form und Design mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Stefan Diez hat diese Aspekte souverän aufgegriffen und mit der Oyo Duo eine anmutige Designskulptur geschaffen, die sich harmonisch fliessend und fast schwebend in jedes Bad integriert - auch bei kleineren Räumen.

Die Meisterstück Oyo Duo ist in zwei Grössen sowie in Alpinweiss und in zahlreichen edlen Farben der Coordinated Colours Collection von Kaldewei erhältlich. So fügt sie sich ideal in jedes Badezimmer ein.