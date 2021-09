Kaldewei Schweiz GmbH

Von Bryan Adams fotografiert - von Werner Aisslinger entworfen: Vorhang auf für die bodenebene Duschfläche Kaldewei Superplan Zero

Aarau (ots)

Kaldewei hat zum zweiten Mal mit Bryan Adams kooperiert. Dem weltberühmten Fotografen und Musiker gelingt es, ästhetische Bewegungen auf einer "Bühne" aus Stahl-Emaille in einzigartiger Weise einzufangen. Für seine spannungsreichen Bilder der Kaldewei Superplan Zero arbeitet er mit Persönlichkeiten aus der Welt des Balletts zusammen.

Entworfen vom vielfach prämierten Berliner Produktdesigner Werner Aisslinger, besticht die neue emaillierte Duschfläche Superplan Zero von Kaldewei durch absolute Bodenebenheit. Zero Schwellen, Zero Kanten und Zero Kompromisse dank einer Vielzahl von Farben und Abmessungen. Zero auch deswegen, weil Kaldewei für die Entwicklung des Produktes den Kundenwunsch in das Zentrum rückte und nicht nur einen eleganten Badezimmerboden-Schmeichler entworfen hat, sondern diesen auch in einem neuen, patentierten Fertigungsverfahren produziert. Die Basis ist Stahl-Emaille: Luxuriös wegen seiner Glasoberfläche und Gestaltbarkeit und dabei aufgrund seiner unbedingten Haltbarkeit und der hunderprozentigen Zirkularität durch und durch nachhaltig.

Kaldewei ist ein deutsches Familienunternehmen, das sich seit über 100 Jahren und heute in vierter Generation dem Material Stahl-Emaille verschrieben hat. Zum Portfolio gehören Badewannen, Duschflächen und Waschtische sowie Montagesysteme für den einfachen Einbau. Die Badlösungen aus Kaldewei Stahl-Emaille können am Ende ihrer langen Lebensdauer zu 100 Prozent dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Damit leistet der Premiumhersteller den besten Beitrag für umweltgerechtes Bauen.