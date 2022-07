Ricky Hipp von der Compass Group Schweiz zu Gast bei «Meet the CFO»

Universität St. Gallen

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der aktuellen Folge ist Ricky Hipp von der Compass Group zu Gast.

Kaum eine Branche wurde in der Pandemie so unmittelbar und lange getroffen wie die Unternehmensgastronomie. Gerade grössere Unternehmen haben ihre Büros mit dem Lockdown geschlossen, anschliessend lange Restriktionen zur Nutzung der Büros erlassen – und sahen sich dann mit neuen Bedürfnissen der Mitarbeitenden nach mehr Homeoffice konfrontiert. Die Folge: die Büros wurden gar nicht oder schlecht genutzt und damit der Betrieb einer Kantine, eines Unternehmensrestaurants schwierig. Und genau in diesem Umfeld bewegt sich Ricky Hipp als CFO Schweiz der Compass Group, die solche Gastronomiekonzepte für Unternehmen betreibt. Florian Hohmann und Dirk Schäfer sprechen in der aktuellen Folge von «Meet the CFO» mit ihm über diese schwierige Zeit und schauen nach vorne, wenn die Bürowelt auch durch spannende Verpflegungsmöglichkeiten wie bei Google wieder attraktiver gemacht werden soll.

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

