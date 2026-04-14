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Panini e la Fondazione Theodora lanciano insieme un gioco di carte

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Wollerau (ots)

Insieme per più sorrisi di bambini

Da oltre 60 anni, il Gruppo Panini rappresenta a livello mondiale la passione per il collezionismo, le emozioni e indimenticabili momenti d'infanzia. In Svizzera, Panini è ormai saldamente presente da 15 anni - un traguardo che segna il momento perfetto per realizzare qualcosa di davvero speciale: una collaborazione con un forte impatto sociale e un obiettivo chiaro: regalare ancora più sorrisi ai bambini.

In collaborazione con la Fondazione Theodora, Panini lancia il nuovo gioco di carte collezionabili "Play for Smiles", che unisce il divertimento del collezionismo a un forte impegno sociale. Al centro del progetto ci sono i Dottori Sogni della Fondazione Theodora, che da oltre 30 anni si impegnano a portare momenti di gioia e leggerezza ai bambini negli ospedali e nelle istituzioni specializzate.

L'idea di questa collaborazione nasce da un momento semplice ma toccante: durante le loro visite, i Dottori Sogni della Fondazione Theodora distribuiscono adesivi ai bambini - piccoli gesti con un grande impatto. Da qui è nata la visione di creare un gioco di carte dedicato. Dopo aver contattato Panini, questa idea è diventata realtà in soli 12 mesi.

Più che calcio - Panini unisce le generazioni

Panini è conosciuta soprattutto per le sue iconiche figurine del calcio. Ma il mondo Panini va ben oltre: da decenni l'azienda sviluppa concetti creativi di collezionismo che entusiasmano e uniscono persone di tutte le età. Con "Play for Smiles", Panini dimostra come il collezionare possa non solo portare gioia, ma anche contribuire positivamente alla società.

Un elemento centrale della collaborazione è il suo contributo sociale: il 25% dei ricavi delle vendite viene destinato direttamente alla Fondazione Theodora. Panini si occupa dell'intero sviluppo, produzione e distribuzione e garantisce inoltre alla fondazione un contributo minimo, indipendentemente dal successo commerciale.

Un principio collaudato incontra l'innovazione ludica

"Play for Smiles" si basa sul collaudato principio Panini e lo arricchisce con una nuova dimensione: oltre a collezionare, le carte possono essere utilizzate attivamente anche come gioco. Ne nasce un'esperienza versatile per bambini, ragazzi e adulti.

La confezione in metallo di alta qualità (tinbox) contiene 60 carte e le istruzioni di gioco in tedesco, francese, italiano e inglese. Tutte le carte da collezione e da gioco sono disponibili anche in queste quattro lingue.

Ulteriori carte sono disponibili nei classici pacchetti da collezione. "Play for Smiles" è disponibile da subito in tutta la Svizzera, tra l'altro presso i K-Kiosk di Valora e negli shop online di Panini (panini.ch) e della Fondazione Theodora.

https://www.panini.ch/shp_che_it/catalogsearch/result/?q=005632