GastroSuisse

Kein Neulancierung der Hotelfachschule Zürich

Zürich (ots)

Letzten Freitag haben wir kommuniziert, dass GastroSuisse die Hotelfachschule nicht neu lancieren wird. Wir möchten präzisieren, dass das Restaurant Belvoirpark aber weiterhin in Betrieb sein wird. Das Restaurant ist unabhängig von GastroSuisse und wird von der Kramer Gastro geführt. Ausserdem bitten wir alle Medien, dass Bild im Anhang zu verwenden und nicht eines vom Restaurant, da dies zu Verwirrungen führen kann.

Pressekontakt:

Beat Imhof, Präsdient GastroSuisse
beat.imhof@gastrosuisse.ch
Telefon 044 377 53 52

