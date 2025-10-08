Einladung: Innovations-Tag und Preisverleihung Hotel Innovations-Award
Dienstag, 14. Oktober 2025 im Verkehrshaus Luzern
"Nachhaltig wirtschaften & clever sparen - Erfolgsstrategien für das Gastgewerbe" lautet das Motto des diesjährigen Innovations-Tags. Mehrere Referenten halten inspirierende Vorträge, wie wirtschaftlicher Erfolg im Einklang mit nachhaltigem Handeln funktioniert. Zudem wird das beste Hotelkonzept 2025 mit dem "Hotel Innovations-Award" ausgezeichnet. Wir erwarten rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Hauptgewinner wird bei der Umsetzung des Konzepts durch ein individuelles, professionelles Coaching im Wert von insgesamt CHF 15 000.- unterstützt. Gerne laden wir Sie dazu ein:
Innovations-Tag:
Dienstag, 14. Oktober 2024, 9 bis 17 Uhr
Auszeichnung Hotel Innovations-Award:
gleichentags um 11.20 Uhr
Anmeldung bis am Freitag, 10. Oktober, 17 Uhr an: communication@gastrosuisse.ch Bitte teilen Sie uns allfällige Interviewwünsche zur Koordination der Termine im Voraus schriftlich mit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Weitere Informationen:
GastroSuisse Hotel Innovations-Award
Pressekontakt:
GastroSuisse, Kommunikation
communication@gastrosuisse.ch
0443775353