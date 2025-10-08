GastroSuisse

Einladung: Innovations-Tag und Preisverleihung Hotel Innovations-Award

Dienstag, 14. Oktober 2025 im Verkehrshaus Luzern

Zürich (ots)

"Nachhaltig wirtschaften & clever sparen - Erfolgsstrategien für das Gastgewerbe" lautet das Motto des diesjährigen Innovations-Tags. Mehrere Referenten halten inspirierende Vorträge, wie wirtschaftlicher Erfolg im Einklang mit nachhaltigem Handeln funktioniert. Zudem wird das beste Hotelkonzept 2025 mit dem "Hotel Innovations-Award" ausgezeichnet. Wir erwarten rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Hauptgewinner wird bei der Umsetzung des Konzepts durch ein individuelles, professionelles Coaching im Wert von insgesamt CHF 15 000.- unterstützt. Gerne laden wir Sie dazu ein:

Innovations-Tag:

Dienstag, 14. Oktober 2024, 9 bis 17 Uhr

Auszeichnung Hotel Innovations-Award:

gleichentags um 11.20 Uhr

Anmeldung bis am Freitag, 10. Oktober, 17 Uhr an: communication@gastrosuisse.ch Bitte teilen Sie uns allfällige Interviewwünsche zur Koordination der Termine im Voraus schriftlich mit. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Weitere Informationen:

GastroSuisse Innovations-Tag

GastroSuisse Hotel Innovations-Award