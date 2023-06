GastroSuisse

Rudi Bindella bekommt "Flamme de l'accueil"

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Zürich / Arosa (ots)

Das Gastgewerbe traf sich gestern in Arosa zur 132. Delegiertenversammlung von GastroSuisse. Die über 200 Delegierten ernannten Nationalrat Alois Gmür zum Ehrenmitglied. Beim anschliessenden Galaabend verlieh der Branchenverband im Beisein von Nationalratspräsident Martin Candinas zum dritten Mal die "Flamme de l'accueil". Geehrt wurde damit Rudi Bindella für seine Verdienste im Schweizer Gastgewerbe.

Casimir Platzer, Präsident von GastroSuisse, führte durch das dicht befrachtete Programm der 132. Delegiertenversammlung des Branchenverbandes. Mehr als 200 Delegierte aus allen Landesteilen fanden sich gestern hierzu im Sport- und Kongresszentrum in Arosa ein. Anwesend war auch der neue Direktor von GastroSuisse, Pascal Scherrer, der seine neue Aufgabe am 1. Juli 2023 starten wird. "Ich freue mich darauf, unsere gemeinsamen Ideen strahlen zu lassen und mit Ihnen allen die Kraft unseres Verbands zu stärken", sagte der designierte Direktor und fügte an: "Wir haben die besten Voraussetzungen dafür, denn wir sind eine Branche der Menschen und der Herzen und wir alle sind Überzeugungstäter voller Leidenschaft."

Präsentiert wurde danach die Verbandsstrategie 2023 bis 2026, die mehrere Ziele verfolgt. So will sich der Branchenverband etwa für zeitgemässe Bildungsangebote in der Grundbildung engagieren und seinen Mitgliedern marktfähige und markttaugliche Dienstleistungen anbieten. Nebst den statuarischen Geschäften ernannte die Delegiertenversammlung Mitte-Nationalrat Alois Gmür zum Ehrenmitglied von GastroSuisse. "Alois Gmür vertritt mit viel politischem Einsatz die Interessen unseres Verbandes und der gesamten Branche und er setzt sich beherzt für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft des Gastgewerbes ein", begründete Platzer die Ernennung des 68-jährigen Braumeisters aus Einsiedeln, der seit einigen Jahren auch die parlamentarische Gruppe Gastgewerbe präsidiert.

Eine weitere Ehrung gab es am Galaabend, zu dem die Delegierten, Partner und Gäste gleichentags eingeladen waren. Denn zum dritten Mal wurde die "Flamme de l'accueil" verliehen. GastroSuisse zeichnet damit jeweils eine herausragende Persönlichkeit aus dem Gastgewerbe aus. Die Ehrung ging diesmal an Rudi Bindella für seine Verdienste im Schweizer Gastgewerbe. Der 75-jährige Unternehmer setzte während seiner Karriere ganz auf die Karte Italien und unterhält unterdessen knapp 50 erfolgreiche Restaurants in der ganzen Schweiz. An seinem 75. Geburtstag, am 24. April 2023, übergab er sein Lebenswerk seinem Sohn Rudi jr. "Es ist schön zu sehen, dass meine Arbeit für das Schweizerische Gastgewerbe wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Doch die Ehrung ist auch das Verdienst unserer Mitarbeitenden", sagte Bindella sichtlich gerührt zu den rund 600 Delegierte, Partner und Gäste des Galaabends.

Unter den Gästen war auch Nationalratspräsident Martin Candinas. Der höchste Schweizer, der auch Vizepräsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete ist, versicherte in seiner Ansprache zum Galaabend: "Ich werde mich auch in Zukunft für das Schweizer Gastgewerbe einsetzen."