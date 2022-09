Limacorporate S.p.A.

MASSIMO CALAFIORE WIRD NEUER GESCHÄFTSFÜHRER VON LIMACORPORATE

Villanova Di San Daniele Del Friuli, Udine, Italien (ots/PRNewswire)

LimaCorporate, ein weltweit führender Orthopädie-Hersteller mit Fokus auf digitale Innovation und Massimo Calafiore wurde vom Verwaltungsrat zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt. Massimos Ernennung folgt einem gründlichen Auswahlverfahren, das sowohl interne als auch externe Kandidaten berücksichtigt. Emmanuel Bonhomme, der die Organisation in den letzten fünf Monaten als Interim-CEO geleitet hat, wird die neu geschaffene Rolle des Chief Commercial Officer übernehmen.

Massimo war kürzlich Executive Vice President und Chief Commercial Officer von NuVasive, einem weltweit führenden Anbieter von orthopädischer Wirbelsäulentechnologie. Davor war er für das Produktmarketing und die kommerziellen Funktionen des Unternehmens sowie die Geschäftseinheiten des Unternehmens, NuVasive Specialized Orthopedics und NuVasive Clinical Services verantwortlich. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im orthopädischen Bereich und umfassenden Kenntnissen der globalen orthopädischen Märkte wird er den patientenzentrierten Fokus des Unternehmens leiten und weiterhin in Innovation und Geschäftswachstum investieren.

Michel Orsinger, Vorsitzender des LimaCorporate Advisory Board, kommentierte: „Wir glauben, dass Emmanuel die richtige Person ist, um diese Übergangsphase des Unternehmens zu leiten. Er verfügt über umfangreiche Branchenerfahrung, ausgezeichnete strategische und Führungsfähigkeiten und eine Erfolgsbilanz wertebasierter Führung, die sich auf die Verbesserung des Lebens von Patienten konzentriert. Ich danke Emmanuel Bonhomme für sein Engagement als Interim CEO und gratuliere ihm zu seiner neuen Rolle als Chief Commercial Officer."

Emmanuel Bonhomme hat kommentiert: Es war mir eine Freude und Ehre, LimaCorporate in den letzten fünf Monaten als Interim-CEO zu führen, und ich freue mich sehr, weiterhin unseren Chirurgen auf der ganzen Welt in meiner neuen Rolle zu dienen. Ich begrüße Massimo als unseren neuen CEO und möchte ihn und das Unternehmen dabei unterstützen, die Position von LimaCorporate in der Branche weiter auszubauen und die besten und fortschrittlichsten Lösungen für unsere Chirurgen und Patienten anzubieten."

Massimo Calafiore bemerkte: Ich fühle mich geehrt, diese Rolle als CEO von LimaCorporate zu übernehmen. Dank unseres internen Talents, unseres Know-hows und unserer branchenführenden F&E-Fähigkeiten werde ich mich weiterhin darauf konzentrieren, das Unternehmen als globalen Marktführer für fortschrittliche orthopädische Lösungen zu positionieren. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und dem Führungsteam, um unseren Chirurgen und Patienten auf der ganzen Welt weiterhin zu dienen, während wir die Orthopädie transformieren, die Patientenversorgung vorantreiben und vor allem die eMotion of Motion bei allen unseren Patienten wiederherstellen.

"Ich möchte Emmanuel auch für die Leidenschaft, Energie und Begeisterung danken, die er bei der Führung von LimaCorporate als Interim-CEO und als Board of Directors gezeigt hat, die mir die Möglichkeit gegeben haben, die Organisation in dieser neuen Wachstumsphase zu führen, Patienten auf der ganzen Welt mit unseren innovativen Produkten helfen."

Informationen zu LimaCorporate

LimaCorporate ist ein globales Orthopädieunternehmen, das sich auf digitale Innovationen und maßgeschneiderte Hardware konzentriert, um die patientenzentrierte Versorgung zu verbessern. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen sind dafür konzipiert, Chirurgen zu befähigen und die Patientenergebnisse bei Gelenkersatzoperationen zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.limacorporate.com

