Das unschlagbar günstige 24 Stunden Fitnessstudio

Du bist auf der Suche nach einem geeigneten Fitnessstudio in der Nähe? Mit einem möglichst günstigen Angebot für deine Trainingseinheiten? Dann ist das FitDich Studio genau das richtige für dich! Mit dem Fitnessstudio Zug, dem Fitness in Goldau und dem Fitness in Horw ist die Zentralschweiz schon gut abgedeckt. Das unschlagbare FitDich Fitnessabo kostet dich genau 1.- CHF pro Tag. Bei einem Jahresabo für 365.- CHF darf dein Portemonnaie, im Gegensatz zu deiner Figur, dick und fett bleiben.

Goldau, Schweiz - Mai 2023: Abgesehen von dem brutal günstigen Abo bieten die FitDich Fitnesscenter auch für Nachtschwärmer und Menschen mit ungewöhnlichen Arbeitszeiten die perfekten Konditionen für ein eigenständiges Training. Dank smartem Zugangsschlüssel per Handyapp, bist du auf keine Tageszeiten beschränkt und hast 24 Stunden am Tag an 7 Tage der Woche freien Zutritt zu deinem Fitnessstudio.

So bezwingst du deinen inneren Schweinehund garantiert und es gibt keine Ausreden mehr. Zu jeder Zeit zum günstigsten Tarif weit und breit trainieren zu können wird sich bei deiner Fitness und Figur bemerkbar machen!

Brauchst du trotz allem noch einen kleinen Schups oder willst einen guten Trainingsplan für dich zusammengestellt haben? Kein Problem, auch für diese Situation bietet FitDich genau das richtige. Egal ob im Gym Zug, im Fitnessstudio in Arth Goldau oder im Fitnesscenter in Horw bietet sich die Möglichkeit eine Trainingseinheit mit einem Professional Trainer zu arrangieren. So wird dir ganz klar gezeigt, auf was du dich, je nach Ziel und Ambitionen, zu konzentrieren hast.

Lass den Sommer kommen! Mit den 24 Stunden FitDich Studios in Zug, Goldau oder Horw. Hol dir jetzt dein Abo und trainiere los!

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug