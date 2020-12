GastroSuisse

Einladung zum Point-de-feu: Die Branche brennt! Restaurants in der ganzen Schweiz entzünden heute Donnerstagabend vor ihrem Betrieb ein Feuer

ZürichZürich (ots)

GastroSuisse und ihre Mitglieder zünden in der ganzen Schweiz zur gleichen Zeit ein Feuer an - sei es mit einer Feuerschale, einer Finnenkerze oder mit Ähnlichem. Wir setzen damit ein Zeichen, dass es in der Branche brennt. Der Bund kann jetzt noch handeln, bevor im Gastgewerbe ein Flächenbrand an Konkursen entfacht. Mit dem Feuer hält das Gastgewerbe aber auch inne und zeigt sich solidarisch mit den Menschen, die wegen der Corona-Krise Leid erfahren. Wir laden Sie ein, an einem der vielen Feuer dabei zu sein:

Point-de-feu

Donnerstag, 17. Dezember 2020, 17.30 bis 20.30 Uhr

Überall in der Schweiz - für die Medien in Lenzburg AG (Rathausgasse)

Nachstehende Vertreter werden in Lenzburg AG ein Feuer entfachen:

- Daniel Borner, Direktor GastroSuisse - Bruno Lustenberger, Präsident GastroAargau, Vorstandsmitglied GastroSuisse - Gastro-Unternehmerinnen und -Unternehmer aus Lenzburg

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen für Ihre Anmeldung bis heute um 13 Uhr per Mail an communication@gastrosuisse.ch.

Pressekontakt:

Bei Fragen wenden Sie sich an unsere Medienstelle: communication@gastrosuisse.ch