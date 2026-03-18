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Le Secours d'hiver : conférence nationale et célébration d'anniversaire à Berne

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Zurich/Berne (ots)

Environ 65 représentants des organisations cantonales du Secours d'hiver se sont réunis le 17 mars à Berne à l'occasion de la conférence nationale. Les échanges, le réseautage et les projets communs dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en Suisse étaient au coeur des discussions.

Aujourd'hui encore, la pauvreté touche une personne sur douze en Suisse. Le Secours d'hiver apporte une aide ciblée et soulage ainsi la détresse aiguë. La conférence animée par le président, le professeur Thierry Carrel, et la directrice générale, Valérie Grüter était axée sous le signe du renforcement de la collaboration entre les bureaux cantonaux et les échanges entre les participants. Valérie Grüter souligne : "Derrière chacune de nos prestations se cachent des personnes exclues de la prospérité habituelle en Suisse et qui, de ce fait, ne peuvent pas participer aux activités sociales."

Une aide concrète qui favorise l'intégration

L'un des moments forts de la manifestation a été la présentation des projets menés par les différentes organisations. Deux exemples : " Bio buono " du Secours d'hiver du Tessin permet aux personnes en situation de précarité d'avoir accès à des légumes bio, car leur budget serré ne leur laisse que peu de moyens pour une alimentation saine. Le Secours d'hiver d'Uri a également présenté son projet " Noël toute l'année ". Il permet aux travailleurs pauvres de réaliser des souhaits, petits ou grands, comme une excursion d'une journée pour toute la famille.

90 ans du Secours d'hiver. 90 ans de solidarité.

Le 18 mars 2026, le Secours d'hiver a célébré son 90e anniversaire lors d'une cérémonie organisée à l'Hôtel de ville de Berne. Quelque 200 invités issus des milieux politiques, économiques et sociaux y ont participé et ont discuté des défis actuels liés à la pauvreté en Suisse.

Les intervenants étaient :

Elisabeth Baume-Schneider, conseillère fédérale

Pierre-Alain Schnegg, conseiller d'État

Prof. Dr Thierry Carrel, président du Secours suisse d'hiver

Valérie Grüter, directrice du Secours suisse d'hiver

Paola Eicher-Pellegrini, directrice du Secrous suisse du Tessin

Thierry Carrel a remercié toutes les personnes présentes, en particulier les ambassadeurs et ambassadrices des organisations cantonales du Secours suisse d'hiver, venus de toute la Suisse : "C'est grâce à vous tous que le Secours suisse d'hiver est aujourd'hui LA seule organisation à fournir une aide individuelle sur l'ensemble du territoire suisse."