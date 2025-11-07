Winterhilfe Schweiz / Secours suisse d'hiver / Soccorso svizzero d'inverno

L'assemblée des délégué-e-s du Secours suisse d'hiver a approuvé les comptes annuels pour l'exercice 2024/2025. 47'000 personnes aidées. Une aide très demandée, et pas seulement en hiver

Liestal (ots)

Malgré une augmentation des dons, le Secours suisse d'hiver affiche pour la deuxième année consécutive un déficit (-1'567'584 francs ; année précédente : -2'498'775 francs). Au cours de son 89e exercice, l'oeuvre d'entraide a soutenu plus de 47'000 personnes.

Plus de legs et moins de dons provenant des collectes

Au cours de l'exercice 2024/2025, le Secours suisse d'hiver a pu compter une nouvelle fois sur une grande solidarité : les dons reçus ont atteint un montant total de 6'334'780 francs. L'organisation a surtout reçu davantage de legs et de contributions de fondations.

Au cours de l'année sous revue, le Secours d'hiver a enregistré des dépenses de projet à hauteur de 6'658'059 francs. Les projets les plus onéreux sont ceux liés aux frais de santé, à l'aide à l'enfance et à l'aide vestimentaire. Le Secours d'hiver atténue les situations d'urgence financière des personnes vivant au seuil de la pauvreté.

Parmi les invités : l'ancien conseiller fédéral Samuel Schmid

L'assemblée des délégué-e-s, organisée par le Secours d'hiver de Bâle-Campagne, a été présidée par le Prof. Dr. Thierry Carrel et la directrice Monika Stampfli. Le président d'honneur, l'ancien conseiller fédéral Samuel Schmid, était présent en tant qu'invité. Monika Stampfli, qui quittera le Secours d'hiver à la fin janvier 2026, a été saluée. La future directrice, Valérie Grüter, a profité de l'occasion pour se présenter. Roberto Agosta, membre du comité central, a été reconduit dans ses fonctions pour trois ans.