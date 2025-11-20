CSI Christian Solidarity International

La liberté de religion et les droits de l'homme sont en danger en Arménie !

Binz près de Maur (ots)

En Arménie, des représentants de Christian Solidarity International (CSI) se sont vu refuser l'accès à des membres de l'Église apostolique arménienne emprisonnés. Ils ont également été témoins de l'arrestation de deux podcasteurs et d'un journaliste par des policiers masqués.

Afin de se faire une idée de la situation actuelle des droits de l'homme en Arménie, une délégation de CSI a rencontré du 13 au 17 novembre 2025 à Erevan des dignitaires religieux, des avocats spécialisés dans les droits de l'homme et des représentants de l'Église apostolique arménienne.

Une visite refusée

La visite prévue auprès de membres de l'Église emprisonnés a été annulée à la dernière minute. Le ministère de la Justice a refusé de donner son autorisation, ce que le Dr Joel Veldkamp, responsable du plaidoyer politique de CSI, a qualifié d'" illégal ".

La liberté d'expression est menacée

La délégation de CSI a été directement témoin de la répression croissante à l'encontre des médias indépendants. Le jour de leur arrivée, deux podcasteurs et un journaliste ont été emmenés par des agents masqués et des représentants du parti au pouvoir ont appelé à la saisie du bâtiment du syndicat des journalistes, au moment même où le président international de CSI, le Dr John Eibner, y était reçu pour une interview.

Premier " petit-déjeuner de prière "

Lors du premier " petit-déjeuner de prière national " organisé en Arménie, un seul représentant de l'Église apostolique arménienne était présent. L'évêque Daniel Findikian a profité de l'événement pour attirer l'attention sur les fidèles emprisonnés. Asif Mahmood, vice-président de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF), s'est exprimé à titre personnel et a demandé leur libération.

L'initiative suisse prend de plus en plus d'importance

Lors d'une conférence de presse à Erevan, John Eibner a évoqué l'" Initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh ". Celle-ci vise à offrir aux représentants de la population arménienne du Haut-Karabakh un forum pour négocier avec l'Azerbaïdjan leur droit au retour, la protection de leur patrimoine spirituel et culturel ainsi que des garanties de sécurité. Compte tenu de la position du Premier ministre arménien, qui considère la question du Haut-Karabakh comme " close ", un tel forum est urgent et nécessaire. John Eibner a rappelé que l'Azerbaïdjan considère comme l'une des conditions préalables essentielles à la paix le fait d'empêcher l'Église apostolique arménienne de continuer à manifester sa solidarité avec les Arméniens du Haut-Karabakh. Interrogé sur les chances de succès du processus de paix négocié par les États-Unis, M. Eibner a répondu en citant le prophète Jérémie : " Ils disent : paix, paix, mais il n'y a pas de paix. " Le droit au retour est le pilier fondamental d'une paix durable.

" Nous sommes profondément préoccupés "

Joel Veldkamp s'est dit profondément préoccupé par la situation de la liberté de religion et des droits de l'homme en Arménie : " Nous sommes alarmés par ce que nous avons vu en Arménie. L'ingérence de l'État dans les affaires de l'une des plus anciennes Églises du monde a atteint un niveau dangereux. La campagne contre l'Église va des attaques verbales à l'arrestation de personnalités éminentes qui la soutiennent, en passant par l'emprisonnement de membres du clergé, de leurs avocats et de leurs proches. "

Les groupes locaux de défense des droits humains

Joel Veldkamp a salué le travail des organisations arméniennes de défense des droits de l'homme qui documentent l'instrumentalisation de la justice contre l'Église et l'opposition. Il a notamment fait référence à une déclaration du 19 octobre 2025 signée par dix-sept organisations arméniennes et à un rapport du 5 novembre du Centre arménien pour les droits politiques. En conclusion, Joel Veldkamp a lancé un appel à la communauté chrétienne mondiale : " Les chrétiens ne doivent pas se laisser abuser par l'État pour saper l'Église historique d'Arménie. Le silence n'est pas une option. "

Les revendications de CSI auprès du gouvernement arménien

Les ecclésiastiques emprisonnés de l'Église apostolique arménienne, leur protecteur laïc Samvel Karapetian et les autres personnes emprisonnées pour leur soutien à l'Église ou pour des activités politiques légitimes doivent être libérés !

Les attaques publiques contre les dirigeants spirituels de l'Église apostolique arménienne doivent cesser !

L'autonomie de l'Église apostolique arménienne doit être respectée, telle qu'elle est garantie par la Constitution arménienne et les droits de l'homme internationaux !

Les attaques contre la presse doivent cesser et les journalistes emprisonnés doivent être libérés !

Appels aux gouvernements étrangers, aux groupes internationaux de défense des droits de l'homme et aux responsables religieux engagés en Arménie

Assistez aux procès des ecclésiastiques et des laïcs de l'Église apostolique arménienne ainsi que des représentants des médias, des avocats et autres militants emprisonnés en raison de leurs convictions religieuses et politiques !

Intervenez auprès du gouvernement arménien pour mettre fin aux arrestations et au harcèlement de l'Église et des dissidents politiques !

Condamnez publiquement les violations des droits de l'homme en Arménie !

CSI continuera à faire pression pour obtenir l'accès aux membres de l'Église apostolique arménienne emprisonnés et à militer pour la liberté de religion et l'État de droit en Arménie, le droit du peuple du Haut-Karabakh à retourner dans sa patrie et la libération des au moins vingt-trois otages arméniens détenus par l'Azerbaïdjan.

