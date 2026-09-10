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Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti: quando ogni minuto conta

Berna (ots)

In occasione della Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti, il 12 settembre 2026, numerosi ospedali in tutta la Svizzera richiamano l'attenzione sull'importanza della decisione personale riguardo alla donazione di organi. Quando è possibile effettuare una donazione di organi, inizia un complesso processo logistico, in cui ogni minuto è importante. Per il suo impegno pluriennale nella logistica dei trasporti in cui il tempo rappresenta un fattore critico, Swisstransplant ha premiato il suo partner logistico AAA Alpine Air Ambulance AG con l'"Award for Outstanding Partnership 2026".

Tra una donazione di organi e un trapianto riuscito si inserisce un compito logistico che dall'esterno è quasi invisibile. In brevissimo tempo occorre mobilitare le équipe mediche, predisporre veicoli e mezzi aerei, nonché coordinare ospedali e aeroporti - in ogni condizione meteo, in ogni momento della giornata, in Svizzera e oltre i confini nazionali.

Trasporti via terra e aria in cui il fattore tempo è essenziale

AAA Alpine Air Ambulance AG opera nel trasporto di organi dal 2012. Dal 2015 un partenariato logistico esclusivo la lega a Swisstransplant. Da allora, AAA ha coordinato ed effettuato migliaia di trasporti di organi destinati alla donazione, di personale medico specializzato e di campioni di sangue. A seconda del percorso e dell'urgenza vengono impiegati ambulanze, taxi, elicotteri o aerei.

Durante la consegna dei premi a Berna, Franz Immer, direttore di Swisstransplant, ha particolarmente elogiato la collaborazione orientata alle soluzioni e affidabile: "Nel trasporto di organi, occorre un partner su cui poter contare incondizionatamente. Un partner che non chieda per prima cosa: <È davvero possibile?>, bensì si domandi: <Come possiamo farlo?>". Immer ha inoltre sottolineato: "AAA trasporta per noi équipe mediche, campioni di sangue e organi. Ma in realtà trasporta qualcosa di ancora più prezioso: la speranza. Contribuisce a far sì che l'ultimo dono di una persona arrivi in tempo a un'altra persona".

Swisstransplant ha consegnato il premio ad AAA Alpine Air Ambulance AG alla fine di agosto al Simposio di Swisstransplant a Berna. In tale occasione, esperti in campo medico e politico hanno discusso dei progressi medici nel settore della donazione e del trapianto di organi e tessuti, delle esperienze dei familiari nonché della prevista introduzione del modello del consenso presunto in senso lato.

Meno persone in lista d'attesa

Al 30 giugno 2026, in Svizzera 1'201 persone erano in attesa di uno o più organi da donatori deceduti. Rispetto al 30 giugno 2025, si contano 61 persone in meno (meno 4.8 percento). Nonostante questo lieve calo, il numero di organi necessari rimane nettamente superiore a quello disponibile. Nel 2025, 67 persone iscritte nella lista d'attesa nazionale per un organo da trapiantare sono morte perché non è stato possibile trovare un organo compatibile in tempo.

La Giornata nazionale della donazione di organi e tessuti ricorda quindi quanto sia importante la decisione personale. Chi dichiara esplicitamente il proprio sì o no e lo comunica ai familiari, crea chiarezza e alleggerisce il peso che grava sulla sua famiglia in una situazione difficile.

La decisione personale crea chiarezza

Con l'introduzione del modello del consenso presunto in senso lato, in futuro, sarà in vigore quanto segue: chi non intende donare gli organi e i tessuti alla propria morte, dovrà dichiararlo esplicitamente. Se non è presente una decisione documentata, si presume generalmente un consenso. I familiari possono opporsi a un espianto se, in base alle loro conoscenze o supposizioni, esso non corrisponde alla volontà della persona deceduta. Se non ci sono familiari o se questi non sono reperibili, non viene effettuato alcun espianto.

Il modello del consenso presunto in senso lato entrerà probabilmente in vigore nel 2027 secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La donazione di organi rimane volontaria. Swisstransplant raccomanda di esprimere la propria decisione personale e di comunicarla ai familiari. Esprimere la propria decisione