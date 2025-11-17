PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Pro Infirmis Schweiz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Pro Infirmis Schweiz

"Felicità inclusiva": tornano le stelle di cioccolato di Pro Infirmis

"Felicità inclusiva": tornano le stelle di cioccolato di Pro Infirmis
  • Bild-Infos
  • Download

Zurigo (ots)

Al via la seconda edizione dell'iniziativa natalizia di Pro Infirmis "Felicità inclusiva" a favore delle persone con disabilità in Svizzera: le golose stelle di cioccolato con possibilità di vincita possono sin d'ora essere ordinate all'indirizzo proinfirmis.ch/felicita.

Con la sua campagna di raccolta fondi natalizia "Felicità inclusiva", Pro Infirmis mira a dare più visibilità alle persone con disabilità, e a contribuire a una Svizzera più inclusiva in cui tutte e tutti possano godere di pari opportunità e vivere in modo autodeterminato. Ma le stelle fanno felice anche chi le acquista o le riceve: ognuna contiene infatti un codice che consente di vincere vari premi, da ombrelli a fornellini da raclette, a un abbonamento generale FFS in seconda classe.

Andreas Wiederkehr, responsabile Raccolta fondi di Pro Infirmis, ricorda l'edizione 2024: "Quando l'anno scorso abbiamo lanciato l'iniziativa, non ci aspettavamo il grande successo che ha poi riscosso". Si rallegra in particolare dell'appoggio delle persone con disabilità: "Molte e molti utenti promuovono personalmente la campagna". In un emozionante spot televisivo e in brevi filmati online sui media sociali, le dirette e i diretti interessati raccontano che cosa significa per loro la felicità.

Desideri natalizi: più inclusione

Basta analizzare alcuni dati per rendersi conto dell'importanza dell'impegno a favore di una maggiore inclusione: in Svizzera, l'80 per cento dei circa 1,7 milioni di persone con disabilità - quattro su cinque - si sente fortemente limitato nella partecipazione ad almeno un ambito di vita. Con l'iniziativa "Felicità inclusiva", Pro Infirmis si schiera al loro fianco per una convivenza equa e naturale tra persone con e senza disabilità, e per una Svizzera senza barriere che consente la partecipazione di tutte e tutti.

Contatto:

Andreas Wiederkehr
+41 58 775 26 52
Andreas.Wiederkehr@proinfirmis.ch

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Pro Infirmis Schweiz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Pro Infirmis Schweiz
Weitere Storys: Pro Infirmis Schweiz
Alle Storys Alle
  • 20.06.2025 – 13:17

    Pro Infirmis rafforza la partecipazione delle persone con disabilità

    Zurigo (ots) - In occasione della 106a Assemblea delle delegate e dei delegati, tenutasi il 20 giugno 2025 presso il Museo Olimpico di Losanna, Pro Infirmis ha deciso di inserire negli statuti che il suo Ufficio presidenziale deve essere composto almeno nella misura del 40 per cento di persone con disabilità. Sono inoltre stati eletti due nuovi membri. L'Assemblea ...

    mehr
  • 21.06.2024 – 11:30

    Costruire il futuro di Pro Infirmis

    Zurigo (ots) - In occasione della 105a Assemblea delle delegate e dei delegati tenutasi venerdì 21 giugno al Palazzo dei congressi di Bienne, Pro Infirmis ha ribadito la sua determinazione a perseguire l'obiettivo di una società inclusiva.I benvenuti progressi in tal senso, segnatamente a livello politico, fanno da contraltare al sottofinanziamento statale delle prestazioni destinate alle persone con disabilità.Sotto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren