"Felicità inclusiva": tornano le stelle di cioccolato di Pro Infirmis

Al via la seconda edizione dell'iniziativa natalizia di Pro Infirmis "Felicità inclusiva" a favore delle persone con disabilità in Svizzera: le golose stelle di cioccolato con possibilità di vincita possono sin d'ora essere ordinate all'indirizzo proinfirmis.ch/felicita.

Con la sua campagna di raccolta fondi natalizia "Felicità inclusiva", Pro Infirmis mira a dare più visibilità alle persone con disabilità, e a contribuire a una Svizzera più inclusiva in cui tutte e tutti possano godere di pari opportunità e vivere in modo autodeterminato. Ma le stelle fanno felice anche chi le acquista o le riceve: ognuna contiene infatti un codice che consente di vincere vari premi, da ombrelli a fornellini da raclette, a un abbonamento generale FFS in seconda classe.

Andreas Wiederkehr, responsabile Raccolta fondi di Pro Infirmis, ricorda l'edizione 2024: "Quando l'anno scorso abbiamo lanciato l'iniziativa, non ci aspettavamo il grande successo che ha poi riscosso". Si rallegra in particolare dell'appoggio delle persone con disabilità: "Molte e molti utenti promuovono personalmente la campagna". In un emozionante spot televisivo e in brevi filmati online sui media sociali, le dirette e i diretti interessati raccontano che cosa significa per loro la felicità.

Desideri natalizi: più inclusione

Basta analizzare alcuni dati per rendersi conto dell'importanza dell'impegno a favore di una maggiore inclusione: in Svizzera, l'80 per cento dei circa 1,7 milioni di persone con disabilità - quattro su cinque - si sente fortemente limitato nella partecipazione ad almeno un ambito di vita. Con l'iniziativa "Felicità inclusiva", Pro Infirmis si schiera al loro fianco per una convivenza equa e naturale tra persone con e senza disabilità, e per una Svizzera senza barriere che consente la partecipazione di tutte e tutti.