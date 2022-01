Angestellte Schweiz / Employés Suisse

Abbau von bis zu 73 Stellen in der Schweiz

Zimmer Biomet muss den Angestellten Sorge tragen

Olten (ots)

Das Medizinaltechnikunternehmen Zimmer Biomet beabsichtigt, in der Schweiz bis zu 73 Arbeitsplätze abzubauen. Dies einerseits, weil HR und andere Services nach Polen verlagert werden sollen und andererseits, weil die Auftragslage aufgrund verschobener medizinischer Behandlungen während der Coronapandemie angespannt sei.

Die Angestellten Schweiz befürchten, dass die Verlagerung entscheidend wichtiger Services wie der Human Resources in ein anderes Land der Qualität des Recruiting bei Zimmer Biomet schaden wird. Den Schweizer Arbeitsmarkt kennt man in der Schweiz am besten, nicht in Polen.

Der Verband glaubt auch, dass die Nachfrage nach medizinischen Produkten bald wieder anziehen wird. Von daher ist die Straffung des Personalbestandes wohl das falsche Rezept.

Die Angestellten Schweiz fordern das Management von Zimmer Biomet auf, ihren Angestellten, ob sie nun von einer Entlassung betroffen sind oder ob sie im Betrieb bleiben, grosse Sorge zu tragen. Diverse Befragungen und Studien haben gezeigt, dass in der Pandemie die psychischen Belastungen klar zugenommen haben, auch am Arbeitsplatz, und dass die Work-Life-Balance für viele wichtiger geworden ist. Für die vom Stellenabbau Betroffenen heisst dies, dass sie bei der Suche nach einer neuen Stelle vom Arbeitgeber nach Tat und Kraft unterstützt werden müssen. Aber auch für die Verbliebenen muss Zimmer Biomet etwas tun, um dem Risiko psychischer Belastungen vorzubeugen. Es würde Zimmer Biomet als Medizinaltechnikunternehmen schlecht anstehen, wenn das Unternehmen keine besonderen Anstrengungen zur Unterstützung der Angestellten machen würde!

