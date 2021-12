CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio bringt G-SHOCK-Kollaborationsmodelle mit der TV-Dokumentationsreihe „Matchday Inside FC Barcelona" heraus

Tokio (ots/PRNewswire)

Casio Computer Co., Ltd. hat heute die neuesten Modelle seiner stoßbeständigen Armbanduhren-Reihe G-SHOCK bekannt gegeben. GBD-H1000BAR und GBD-100BAR sind Kollaborationsmodelle zu Ehren der Dokumentationsreihe Matchday: Inside FC Barcelona, welche einen Blick hinter die Kulissen des berühmten spanischen Fußballclubs gewährt.

Die Ausgangsmodelle der beiden neuen Uhren sind die GBD-H1000 und GBD-100, beide aus der G-SQUAD-Serie. Die neuen Modelle sind in den blauen und granatroten Teamfarben des FC Barcelona gehalten. Die Armbänder, die an frühere und aktuelle Mannschaftstrikots erinnern, sind mit dem Vereinsmotto „Més que un club" („Mehr als ein Verein") in der lokalen katalanischen Sprache bedruckt. Die GBD-H1000BAR verfügt über eine Metalllünette mit goldener Ionenplattierung, die wie ein Siegerpokal glänzt, während die Armbandschlaufe beider Uhren die vier roten Streifen der katalanischen Flagge zeigt. Die speziell gestaltete Verpackung in den Teamfarben des FC Barcelona ist ein besonderer Hingucker, der dem einzigartigen Charakter dieser Uhren gerecht wird.

Beide neuen Uhren sind mit einem Beschleunigungsmesser ausgestattet, der Schritte zählt und Entfernungen misst. Die GBD-H1000BAR ist zudem mit einem Pulsmesser und GPS-Ortung ausgestattet. Beide Modelle bieten außerdem Mobile Link-Funktionen, die in Verbindung mit einer speziellen Smartphone-App das tägliche Gesundheitsmanagement unterstützen, indem sie Nutzern die Möglichkeit geben, Life-Logs mit Daten zu Schrittzahl und Kalorienverbrauch, Aktivitätsprotokolle und mehr abzurufen. Das Memory in Pixel (MIP) LCD-Display für außergewöhnliche Lesbarkeit und das weiche Urethan-Armband für hervorragende Luftzirkulation und Flexibilität sorgen für Komfort in jeder Situation, vom alltäglichen Gebrauch bis hin zu harten Workouts.

Matchday: Inside FC Barcelona

Eine achtteilige Doku-Serie, die die Saison 2018-2019 eines der beliebtesten Fußballvereine der Welt ins Rampenlicht stellt. Vom euphorischen Siegesrausch bis zur schmerzhaften Niederlage bietet die Serie einen Einblick in das Leben der Spieler, die Philosophie und die Kultur des FC Barcelona.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708036/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708149/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1708038/image_3.jpg