Schulthess Maschinen AG

Schulthess bestätigt hohe Ertragsqualität und wächst international zweistellig im Geschäftsjahr 2025

Bild-Infos

Download

Die Schulthess Maschinen AG behauptete sich im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich in einem anspruchsvollen Marktumfeld und bestätigt erneut ihre Widerstandsfähigkeit, Wettbewerbsstärke und überdurchschnittliche Ertragskraft. Der konsolidierte Umsatz beträgt 158 Mio. CHF bei einer soliden EBIT‑Marge von 12,8 Prozent. Währungsbereinigt erzielte Schulthess ein Wachstum von 1 Prozent, getragen von einem aussergewöhnlich dynamischen internationalen Geschäft, das in lokalen Währungen um 17 Prozent zulegte. Damit unterstreicht das Unternehmen erneut seine hohe Ertragsqualität, operative Disziplin und internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Internationale Expansion konsequent vorangetrieben

Die konsequente Internationalisierungsstrategie der vergangenen Jahre zahlt sich aus. Schulthess hat ihre Marktpräsenz in Europa und Asien substanziell ausgebaut und die Durchdringung in strategischen Kernmärkten deutlich erhöht. Zwei gezielte Akquisitionen beschleunigten das angestrebte Wachstum weiter.

Mit der Übernahme eines spanischen Serviceunternehmens entstand Schulthess Iberia. Damit wurde das Vertriebs‑ und Servicenetz auf der iberischen Halbinsel signifikant gestärkt und eine Plattform für zusätzliches Wachstum in Südeuropa geschaffen.

Mit der Übernahme eines Anbieters von professionellen Wäschereilösungen entstand Schulthess France – ein bedeutender Schritt zur Stärkung der Position im strategisch wichtigen westeuropäischen Markt. Gleichzeitig wurde das Leistungsportfolio um skalierbare Miet‑ und Betreibermodelle für Waschsalons erweitert.

Systemanbieterin mit technologischer Differenzierung

Schulthess positioniert sich als integrierte Systemanbieterin für Waschtechnik und bietet Premiumprodukte und Services, die sich im Markt klar differenzieren. Kundinnen und Kunden erhalten ein umfassendes One‑stop‑Shop‑Angebot: von Maschinen über Waschmitteldosiertechnik und Waschchemikalien bis hin zu digitalen Services.

Die Smart‑Schulthess‑Plattform schafft einen echten digitalen Mehrwert, indem sie Maschinen, Betriebsdaten und Service zu einem intelligenten und effizienten Gesamtsystem vernetzt. Sie ermöglicht Transparenz der Verbrauchs‑ und Leistungsdaten, erhöht die Anlagenverfügbarkeit und reduziert Betriebskosten. Dadurch entstehen messbare Produktivitäts‑ und Effizienzgewinne – ein klarer Wettbewerbsvorteil im internationalen Vergleich.

Starkes Fundament für weiteres Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung

Mit über 660 Mitarbeitenden ist Schulthess hervorragend aufgestellt, um ihre Position als führende Komplettanbieterin in der Waschtechnik weiter auszubauen und profitabel zu wachsen. Die stabile Ertragslage, die verstärkte internationale Präsenz und die Weiterentwicklung des digitalen Ökosystems bilden ein solides Fundament dafür.

In einem Jahr, das von Konsolidierung und Unsicherheiten im Markt geprägt war, zeigt Schulthess, dass Resilienz, Innovationskraft und internationale Skalierungsfähigkeit keine Schlagworte sind, sondern messbare Realität.

Weitere Informationen:

Nicole Thier, Leiterin Marketing

nicole.thier@schulthess.ch

Über Schulthess

Schulthess ist seit 1845 die führende Schweizer Unternehmensgruppe in der Waschtechnik und steht für Innovation in der Wäschepflege. Als Pionierin geht Schulthess neue Wege mit dem Ziel, das Leben im Alltag zu vereinfachen.

Das Schweizer Traditionsunternehmen entwickelt und produziert hochwertige Maschinen, Anlagen und Systemlösungen für private, gewerbliche und industrielle Kundschaft. Der nationale und internationale Verkauf wird durch professionelle Serviceleistungen ergänzt. Schulthess-Geräte heben sich durch hohe Funktionalität, Leistung und Langlebigkeit ab und stehen für Schweizer Premiumqualität.

Herzliche Grüsse

Nicole Thier