Schulthess baut Marktpräsenz in Südeuropa aus: Übernahme von Sertec und Gründung von Schulthess Iberia

Schulthess Maschinen AG übernimmt die spanische Firma Sertec S.L.U., eine erfahrene technische Dienstleisterin für professionelle Wäschereianlagen. Mit dieser strategischen Akquisition stärkt Schulthess ihre Marktstellung in Spanien. Sie tritt ab dem 1. April 2024 neu unter dem Namen Schulthess Iberia auf. Sertec verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Installation, Wartung und Reparatur von professionellen Wäschereisystemen. Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona betreut Kunden aus dem Gesundheitswesen, der Hotellerie sowie dem Bereich der Selbstbedienungswäschereien.

Stärkung der Marktposition und Expansion nach Südeuropa

Durch die Übernahme baut Schulthess ein eigenes Vertriebs- und Servicenetzwerk in Spanien auf, entwickelt neue Selbstbedienungswäschereikonzepte und plant die Expansion nach Portugal, Andorra und Mallorca. Die neue Tochtergesellschaft Schulthess Iberia sichert nicht nur einen hochwertigen technischen Service mit lokalem Know-how, sondern festigt auch die Position der Marke Schulthess in Südeuropa.

Lokale Expertise trifft auf Schweizer Qualität

«Sertec passt mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem ausgezeichneten Ruf perfekt zu Schulthess. Die Übernahme ist ein bedeutender Schritt, um unser internationales Geschäft weiter auszubauen und unseren Kundinnen und Kunden in Spanien erstklassige Produkte und Services zu bieten», erklärt Thomas Marder, CEO der Schulthess Maschinen AG. Spanien gehört zu den grössten Märkten für professionelle Wäschereitechnik in Europa – mit einer stark wachsenden Nachfrage nach effizienten, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Lösungen. Die Kombination von Sertecs regionaler Expertise und den innovativen Schweizer Produkten von Schulthess schafft ideale Voraussetzungen für Synergien und weiteres Wachstum.

Kontinuität und Kundennähe garantiert

Schulthess Iberia wird als eigenständig operierende Tochtergesellschaft in die Schulthess Maschinen AG integriert. Bestehende Kundenbeziehungen bleiben bestehen, gleichzeitig profitieren spanische Kunden künftig vom gesamten Schulthess-Produktsortiment. Die operative Leitung übernehmen Juan Ruiz und Oriol Baguñà, zwei erfahrene Branchenexperten, die das Wachstum von Schulthess Iberia in Südeuropa gezielt vorantreiben werden.

Kontakt

Juan Ruiz, Geschäftsführer Schulthess Iberia

juan.ruiz@schulthess.es

Nicole Thier, Leiterin Marketing Schulthess Maschinen AG

nicole.thier@schulthess.ch