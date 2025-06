Bank WIR

Germann Wiggli ist neuer VR-Präsident der Bank WIR

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Germann Wiggli ist neuer VR-Präsident der Bank WIR

Die Verwaltungsratswahlen standen im Zentrum der diesjährigen Generalversammlung der Bank WIR, die wie 2024 in Form einer Urabstimmung durchgeführt wurde. Zum neuen Präsidenten wurde Germann Wiggli gewählt, der die Nachfolge von Marc Reimann antritt. Mit Daniel Hug und Yvonne Seiler Zimmermann wurden zwei neue Mitglieder in dieses Gremium gewählt. Zudem wurde der Erhöhung der Dividende auf 11 Franken pro Beteiligungsschein zugestimmt.

Basel, 10. Juni 2025 | Die Generalversammlung 2025 der Bank WIR wurde wie im Vorjahr in Form einer Urabstimmung mit elektronischer Stimmabgabe durchgeführt. Bereits im Februar konnte die Schweizer Genossenschaftsbank mit einem Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2024 aufwarten: Ein Jahresgewinn von 17,5 Millionen Franken, ein erfreuliches Wachstum bei den Hypothekarkrediten und Kundeneinlagen sowie eine Bilanzsumme von 6,6 Milliarden Franken markierten einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens.

Die Bank WIR hat sich zu einer umfassenden Hauptbank für den Schweizer Mittelstand weiterentwickelt und bietet heute Lösungen in den Bereichen Konto/Karte (inkl. TWINT), Sparen, Vorsorgen, Anlegen und Finanzieren an. Besonders hervorzuheben sind das attraktiv verzinste «Sparkonto plus» sowie das kostenlose «Bankpaket top», mit dem die Bank – unter anderem mit einer gebührenfreien Debitkarte – den verstecken Gebühren im Banking den Kampf angesagt hat. Und seit Dezember bieten wir mit VIAC Invest – einem Produkt des zur Bank WIR gehörenden Fintechs VIAC – unseren Kundinnen und Kunden einen einfachen und sehr kostengünstigen Zugang zum freien Wertschriftensparen.

Basierend auf dem Rekordergebnis des vergangenen Jahres hat die Generalversammlung der vom Verwaltungsrat (VR) beantragten Erhöhung der Dividende um 2,3 Prozent auf neu 11 Franken je Titel zugestimmt. Die Ausschüttung erfolgt erneut als Wahldividende («Dividende mit Reinvestition» oder Barausschüttung) und entspricht bei der Bardividende einer Rendite von über 2,2 Prozent. Die Ausschüttung auf Beteiligungsscheine im Privatvermögen bleibt steuerfrei.

Gesamterneuerungswahlen des Verwaltungsrates

Aufgrund der Amtszeitbeschränkung ist Marc Reimann aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter wählten Germann Wiggli zum neuen Präsidenten. Wiggli gehört seit 2019 dem Verwaltungsrat an und war zuvor über viele Jahre in leitender Funktion für die Bank WIR tätig, unter anderem von 2006 bis 2019 als CEO. «Aktuell sind Stabilität und Innovationskraft gleichermassen gefragt», kommentiert Germann Wiggli. «Die Bank WIR ist ausgezeichnet positioniert, um auch in einem herausfordernden Umfeld langfristig Mehrwert für ihre Kundinnen und Kunden zu schaffen.»

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Daniel Hug und Yvonne Seiler Zimmermann. Daniel Hug (58) ist Eigentümer und Geschäftsführer einer unabhängigen Vermögensberatungsfirma mit angegliederter Treuhandgesellschaft in Zürich und Revisor. Yvonne Seiler Zimmermann (49) ist Professorin für Finance am Institut für Finanzdienstleistung Zug IFZ der Hochschule Luzern. Unbestritten war die Wiederwahl der bisherigen VR-Mitglieder Christoph Lenz (seit 2021), Philipp Berger (seit 2022), Michael Benes und Chantal Lutz (beide seit 2023). Heinz Fuchs stand aufgrund seiner geplanten Pensionierung für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung.

Bank WIR Volker Strohm Leiter Corporate Communication | Mediensprecher medien@wir.ch T 061 277 92 27