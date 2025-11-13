Schulthess Maschinen AG

Strategische Akquisition: Schulthess übernimmt Armstrong France und erschliesst neuen Wachstumsmarkt

Schulthess Maschinen AG setzt ihre erfolgreiche Wachstumsstrategie fort und übernimmt per sofort Armstrong France, den Spezialisten für Waschsalons und Gemeinschaftswaschküchen. Mit diesem Schritt erschliesst Schulthess den französischen Markt als weiteres strategisches Gebiet und stärkt ihre Position als führende Anbieterin von Wäschereilösungen in Europa.

Armstrong France ist seit 2001 ein etablierter Anbieter von professionellen Lösungen für Wäschereien und chemische Reinigungen mit einem Team von mehr als 30 Personen. Das Unternehmen vertreibt in Frankreich hochwertige Maschinen für Wasch-, Trocknungs- und Finishingprozesse. Mit Sitz in Saint-Germain-Laprade (FR) betreut Armstrong France Kundinnen und Kunden aus den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Hotellerie, Bildung und Armee.

Armstrong France ist mit seinem Konzept Wash’n Dry französischer Marktführer bei der Einrichtung von Waschsalons. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen rund 400 eigene Wäschereien mit fast 1200 Maschinen und den dazugehörigen Bezahlsystemen. Zudem zählt Armstrong France mit seinem Konzept Plop’n Go zu den wichtigsten französischen Akteuren im Bereich Gemeinschaftswaschküchen.

Ein besonderes Merkmal von Armstrong France ist das umfassende Wäschereiangebot, das Finanzierung, Installation und Wartung einschliesst. Dieses All-in-one-Modell bietet maximale Sicherheit und ist besonders für Betreiber von Wohnsiedlungen, Ferienresorts, Pflegeeinrichtungen und Universitäten attraktiv.

Die Übernahme von Armstrong France ermöglicht Schulthess, Synergien gezielt zu nutzen und die bewährten digitalen Lösungen – wie den serviceMaster und washMaster – einem neuen Kundenkreis zugänglich zu machen. Französische Kundinnen und Kunden profitieren künftig von der hohen Innovationskraft, der digitalen Kompetenz und der aussergewöhnlichen Produktqualität von Schulthess.

«Mit Armstrong France gewinnen wir nicht nur einen starken Partner, sondern auch direkten Zugang zu einem dynamischen Markt mit grossem Potenzial», sagt Schulthess-CEO Thomas Marder. «Unsere langlebigen und energieeffizienten Produkte sowie unsere digitalen Services werden dem französischen Wäschereimarkt einen langfristigen Mehrwert bringen.»

Die Integration erfolgt schrittweise mit Fokus auf Kontinuität und Kundennähe. Bestehende Kundenbeziehungen von Armstrong France werden aufrechterhalten und dank Schulthess weiter gestärkt.

Mit dieser Akquisition verfolgt Schulthess weiterhin ihre klare Wachstumsstrategie und ihre Ambition, die führende Rolle im europäischen Wäschereimarkt weiterhin auszubauen.

Contact

Emmanuel Pointet, Managing Director Armstrong France

emmanuel.pointet@armstrong-france.fr

Nicole Thier, Head Marketing Schulthess Maschinen AG

nicole.thier@schulthess.ch

