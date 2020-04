Verein PRS PET-Recycling Schweiz

Medienmitteilung: Swiss Climate zertifiziert Einsatz und Umweltnutzen von Schweizer Recycling-PET

Medienmitteilung PET-Recycling Schweiz und Swiss Climate

Swiss Climate zertifiziert Einsatz und Umweltnutzen von Schweizer Recycling-PET

Schweizer Getränkehersteller setzen seit vielen Jahren erfolgreich Schweizer Recycling-PET (R-PET) ein. Daraus resultiert ein hoher Umweltnutzen. Ein neues Zertifikat von Swiss Climate und PET-Recycling Schweiz weist nun aus, wie viel Schweizer R-PET ein Hersteller im vergangenen Geschäftsjahr eingesetzt hat und wie viele CO2-Emissionen, Erdöl und Energie damit eingespart werden konnten.

Durch den Einsatz von Schweizer Recycling-PET kann der Neu-PET-Verbrauch in der Flaschenproduktion deutlich gesenkt werden, was zu einem hohen Umweltnutzen führt. Dieser ist bisher nur für das Gesamtsystem des PET-Recyclings erfasst worden. Das auf CO2 spezialisierte Beratungsunternehmen Swiss Climate und PET-Recycling Schweiz haben für das Jahr 2019 nun erstmals Umweltzertifikate für die einzelnen Getränkehersteller ausgestellt. «Die Getränkehersteller können mit diesem Zertifikat erstmals belegen, wie viele CO2-Emissionen, wie viel Erdöl und wie viel Energie sie dank dem Einsatz von Schweizer Recycling-PET einsparen», freut sich Jean-Claude Würmli, Geschäftsführer von PET-Recycling Schweiz. «Die externe Prüfung durch Swiss Climate garantiert, dass das Umweltzertifikat auch hält, was es verspricht.»

Umweltfreundliches R-PET weiter fördern

Neben dem Umweltnutzen bestätigt das Zertifikat auch, dass das eingesetzte R-PET ein rein schweizerisches Produkt ist, dessen gesamter Herstellungsprozess – von der Sammlung über die Verarbeitung bis hin zum Wiedereinsatz als Flasche – in der Schweiz stattfindet. Somit macht es auch deutlich, warum Schweizer PET-Getränkeflaschen im Vergleich zu anderen Getränkeverpackungen eine derart gute Umweltbilanz aufweisen.

Das Zertifikat ist dabei nicht nur als Massnahme zu sehen, um all die Abfüller auszuzeichnen, die Schweizer R-PET seit Jahren in ihren Produkten einsetzen. Vielmehr schafft es Transparenz, ist ein Qualitätsversprechen und macht PET-Flaschen ökologisch vergleichbar – mit dem Ziel, Konsumentinnen und Konsumenten dereinst als Orientierung beim Einkauf zu dienen. Damit wird es den Einsatz von umweltfreundlichem Schweizer R-PET weiter fördern.

PET-Recycling spart Ressourcen

Der Ansatz von Swiss Climate lautet «zuerst Reduktion, dann Kompensation». Tobias Jung, Senior Consultant bei Swiss Climate, sieht den geschlossenen Flaschenkreislauf beim PET-Recycling deshalb als Paradebeispiel: «Dank hochwertigem Schweizer R-PET kann Neumaterial ersetzt und der Ressourcenverbrauch reduziert werden. Swiss Climate steht für innovative Umwelt- und Klimaschutzmassnahmen, weshalb es uns freut, dieses Umweltzertifikat gemeinsam mit PET-Recycling Schweiz auszustellen.»

Über PET-Recycling Schweiz

Der Verein PET-Recycling Schweiz wurde 1990 gegründet und befasst sich seit In-Kraft-Treten der Verordnung über Getränkeverpackungen (VGV) mit der Sammlung und Verwertung von PET-Getränkeflaschen. Mit über 55‘000 Sammelstellen betreibt PET-Recycling Schweiz das dichteste Wertstoff-Sammelnetz der Schweiz.

PET-Recycling Schweiz ist Mitglied des Dachverbandes Swiss Recycling, der IG saubere Umwelt und der Allianz Design for Recycling Plastics.

Über Swiss Climate

Swiss Climate ist ein Beratungsunternehmen in den Bereichen CO₂-Management, Nachhaltigkeit und Energie mit Hauptsitz in Bern und weiteren Standorten in Zürich, Genf und Hamburg. Das Unternehmen bietet gewinnbringende und innovative Lösungen an, um die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Swiss Climate optimiert die Geschäftsprozesse von Unternehmen und Organisationen, steigert mit innovativen Lösungen, wirkungsvollen Strategien und langjähriger Erfahrung die Wettbewerbsfähigkeit und sorgt für ein glaubwürdiges Image durch echtes Engagement. www.swissclimate.ch

