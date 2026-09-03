Sanitas Krankenversicherung

BougerBouger remporte le Sanitas Challenge Award Master 2026

Zurich (ots)

Neuf finalistes ont présenté hier leur projet au jury du Sanitas Challenge Award, au Palais X-TRA de Zurich. L'association zurichoise BougerBouger a remporté le titre de Master grâce à son engagement en faveur du sport de masse pour les enfants et les jeunes. Elle obtient ainsi un prix d'encouragement de 25 000 francs.

Grâce à son projet exceptionnel dans le domaine du sport de masse destiné aux enfants et aux jeunes, BougerBouger s'est distinguée parmi plus de 400 projets soumis et a remporté le prestigieux Sanitas Challenge Award Master 2026. Ce titre offre à BougerBouger non seulement une belle reconnaissance, mais aussi un prix d'encouragement d'un montant total de 25 000 francs.

Avant de décerner le titre de Master, le jury du Sanitas Challenge Award a également attribué neuf médailles dans trois sous-catégories. La catégorie "Merci!" met à l'honneur l'engagement bénévole. Les lauréats sont: Fully Bike Park (or), TV Buchs Saint-Gall (argent) et Club de lutte de Thoune et sa région (bronze). Dans la catégorie "Bonne idée", BougerBouger (or), Sportbewegung Schweiz (argent) et Trailnet nord-ouest de la Suisse(bronze) ont remporté des médailles pour leurs projets innovants. Enfin, dans la catégorie "Ensemble, plus forts", Club de patinage de Coire (or), Turrita Nuoto (argent) et Club Liberi FCRJ Unified (bronze) ont été récompensés pour leur engagement en faveur de l'intégration et de l'inclusion.

Andreas Schönenberger, CEO de Sanitas et membre du jury du Sanitas Challenge Award, salue le projet gagnant: "Avec peu de moyens et beaucoup de passion, BougerBouger a un impact considérable. Ses vidéos de challenges innovantes cumulent des millions de vues, et même les enseignants les diffusent à leurs élèves."

Les responsables de BougerBouger avaient deux raisons de se réjouir: la médaille d'or dans la catégorie "Bonne idée" et le titre de Master. "Nous sommes heureux et fiers. "Ce prix d'encouragement nous aidera à innover encore davantage et à investir dans du matériel ainsi que dans des supports pédagogiques", se réjouit Julia, responsable des domaines Science et Réseaux sociaux chez BougerBouger.

Vous trouverez de plus amples informations sur le Sanitas Challenge Award ici: sanitas.com/master-2026-fr