Sanitas Krankenversicherung

Mohammad Najm-Araghi et Alexander Kremer rejoignent le Comité de direction de Sanitas

Zurich (ots)

Le Conseil d'administration de Sanitas a nommé Mohammad Najm-Araghi à la tête de la division "Informatique (IT)" et Alexander Kremer à la tête de la division "Operations". Ces deux nouveaux membres du Comité de direction, qui travaillent chez Sanitas depuis de nombreuses années, contribueront, grâce à leur solide expérience dans l'assurance maladie, à la poursuite du développement de la stratégie d'entreprise Sanitas2030.

Mohammad Najm-Araghi (Informatique) et Alexander Kremer (Operations) rejoindront le Comité de direction de Sanitas à compter du 1er septembre 2026. Tous deux prendront leurs fonctions sous réserve de l'approbation des deux autorités de surveillance, à savoir l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Mohammad Najm-Araghi, 41 ans, titulaire d'un Executive MBA de l'Université de Saint-Gall (HSG) et d'un master en sciences informatiques de l'Université de Constance, possède plus de 13 ans d'expérience à des postes de direction dans les domaines Informatique et Transformation chez Sanitas. Depuis décembre 2019, il dirige le domaine IT & Technology. Durant cette période, il a notamment piloté la technologie, la transformation numérique, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, ainsi que le développement d'une organisation informatique évolutive.

Alexander Kremer, 44 ans, titulaire d'un doctorat en mathématiques économiques de l'Université de Rostock, travaille chez Sanitas depuis dix ans. En août 2022, il est devenu responsable adjoint de l'actuelle division Offering. À ce titre, il a dirigé des équipes dans les domaines "Business Analytics", "Pricing et Underwriting stratégique", "Gestion des produits AOS" et "Gestion des produits LCA".

Andreas Schönenberger, CEO de Sanitas, déclare au sujet de la nomination des deux nouveaux membres du Comité de direction: "Je suis très heureux et fier que Mohammad et Alexander, deux personnalités issues de nos propres rangs et reconnues pour leur expertise ainsi que leurs qualités de leadership, intègrent le Comité de direction. Leur grande expérience représente un atout précieux pour notre équipe."

Vous trouverez ici de plus amples informations sur la composition des instances dirigeantes de Sanitas: https://www.sanitas.com/fr/a-propos-de-sanitas/entreprise/structure-de-l-entreprise.html

Vous trouverez ici des photos de Mohammad Najm-Araghi et d'Alexander Kremer: www.sanitas.com/images