alpine-experience gewinnt den Sanitas Challenge Award Master 2024

Neun Finalisten traten am 12. September 2024 im X-TRA Zürich vor die Jury des Sanitas Challenge Award. Den ersten Master-Titel sicherte sich der Verein alpine-experience mit seinem Engagement für Kinder- und Jugendbreitensport - und damit auch den Förderbeitrag von 25'000 Franken.

Mit seinem herausragenden Projekt im Bereich Kinder- und Jugendbreitensport setzte sich der Verein alpine-experience gegen insgesamt 447 eingereichte Projekte durch und sicherte sich den prestigeträchtigen "Sanitas Challenge Award Master 2024". Der Titel wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen und bringt dem Verein nicht nur Anerkennung, sondern auch einen Förderbeitrag von 25'000 Franken.

Die Jury vergab zudem neun Mal Edelmetall in drei Kategorien. In der Kategorie "Vielen Dank" stand das ehrenamtliche Engagement im Mittelpunkt. Gewonnen haben: alpine-experience (Gold), Verein Eisfeld Unteres Aaretal (Silber), kinderlager.ch (Bronze). Edelmetall für ihre innovativen Projekte in der Kategorie "Gute Idee" erhielten: Promotion 3x3 Volley (Gold), Ringerriege Schattdorf (Silber), trailnet.ch (Bronze). In der Kategorie "Gemeinsam stark" überzeugten hinsichtlich Inklusion und Integration: Skål Team Volley Losone (Gold), Différences Solidaires (Silber), Caritas Aargau (Bronze).

Dr. Andreas Schönenberger, CEO von Sanitas und Jurymitglied des Sanitas Challenge Award, ist beeindruckt: "Der Master-Gewinner überzeugte mit dem besten Mix zwischen ehrenamtlichem Engagement, guter Idee und Inklusion. Kinder und Jugendliche leben in Kletterhallen und in Bergcamps ihre Bewegungslust aus. Wer finanziell oder körperlich eingeschränkt ist, kann trotzdem mittun."

Die Verantwortlichen von alpine-experience konnten ihr doppeltes Glück kaum fassen: Gold in der Kategorie "Vielen Dank" und den Master-Titel gewonnen. "Nach der Präsentation vor der Jury schätzten wir unsere Chance klein ein. Jetzt sind wir einfach dankbar. Wir können den Kindern und Jugendlichen Material zur Verfügung stellen, genügend Bergführerinnen und Bergführer mitnehmen und sozial Schwächere unterstützen", freut sich Co-Präsidentin Christine Peter.

