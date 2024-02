Algoriddim

Algoriddim stellt das neue djay für Apple Vision Pro vor und startet die nahtlose Integration mit Apple Music

München (ots/PRNewswire)

• djay für Apple Vision Pro bietet eine bahnbrechende räumliche Oberfläche mit hyperrealistischen 3D-Plattenspieler, intuitiver Gestensteuerung und immersiven Umgebungen.

• djay lässt sich jetzt nahtlos in Apple Music integrieren, sodass Nutzer direkten Zugriff auf über 100 Millionen Songs haben, die sie mit djay auf Apple Vision Pro, iPhone, iPad und Mac mixen können.

• Mit der Automix-Funktion von djay können Nutzer zum ersten Mal automatisierte DJ-Mixe ihrer Lieblings-Playlisten auf Apple Music genießen.

Algoriddim, die Entwickler der mit dem Apple Design Award ausgezeichneten djay-App, haben heute djay für Apple Vision Pro vorgestellt, das eine neu gestaltete räumliche Benutzeroberfläche bietet, mit der Benutzer Musik auf einem 3D-Plattenspieler in Originalgröße in ihrem eigenen Wohnzimmer mixen können. Die Benutzer können das DJing in vollständig immersiven Umgebungen erleben, von pulsierenden Lounges im Weltraum bis hin zu einem Festival mitten in der Wüste mit atemberaubenden Lichtshows unter dem Nachthimmel. Algoriddim hat außerdem Apple Music in die gesamte djay-Produktlinie integriert und bietet damit eine neue Möglichkeit, Musik zu erleben und mit ihr zu interagieren.

Ab heute ist die Integration von Apple Music in djay auf iPhone, iPad und Mac in 167 Ländern verfügbar und bietet djay-Nutzern weltweit einen unvergleichlichen Musikzugang. Mit nur wenigen Fingertipps können Nutzer ihren Apple Music-Account direkt mit der djay-App verbinden und erhalten so sofortigen Zugriff auf einen Katalog von über 100 Millionen Songs, einschließlich der persönlichen Bibliotheken der Nutzer. Für Leute, die sich einfach zurücklehnen und einen kontinuierlichen Musikmix ihrer Lieblingssongs auf Apple Music haben möchten, wählt die Automix-Funktion in djay Titel aus, die gut zueinander passen, und mischt sie automatisch mit auf den Beat abgestimmten Übergängen im DJ-Stil.

„Wir freuen uns sehr, djay für Apple Vision Pro einzuführen. Sein innovatives räumliches Interface bietet eine völlig neue Art, Musik zu erleben und markiert ein neues Kapitel in der Entwicklung des DJing", sagte Karim Morsy, CEO von Algoriddim. „Die Integration von Apple Music in die gesamte djay-Produktlinie ist ein wichtiger Meilenstein in Algoriddims Mission, DJing für jedermann zugänglich zu machen."

djay für Apple Vision Pro – eine neue Dimension des DJing

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

• 3D-Plattenspieler: Interagieren Sie mit virtuellen Plattenspielern, indem Sie die Nadel ziehen oder auf dem Vinyl kratzen, so wie Sie es auch mit einem physischen Plattenspieler tun würden.

• Audio Reaktive Umgebungen: Erleben Sie dynamische Lichtshows und LED-Wände, die in Echtzeit auf Ihre Performance reagieren und die Stimmung des gerade gespielten Songs widerspiegeln.

• Verständnis der Szene: Verschmelzen Sie die virtuelle mit der realen Welt, indem Sie eine schimmernde Discokugel in Ihren realen Lebensraum projizieren.

• Gestenbasierte Song-Vorschau: Mit der natürlichen Geste, die Kopfhörer ans Ohr zu halten, können Sie eine Vorschau der nächsten Titel abspielen.

• Visuelles Audio-Scrubbing: Müheloses Navigieren durch einen Song mit Blick- und Aufziehgesten

• Schwebende Musikbibliothek: Durchsuchen Sie Wiedergabelisten mit Augenbewegungen. Wählen Sie Lieder aus, suchen Sie sie und stellen Sie sie in die Warteschlange – mit einem einfachen Blinzeln.

• 3D-Vinyl mit schwebendem Coverbild: Verwandeln Sie Ihre digitale Musiksammlung in eine visuell fesselnde Reihe von 3D-Vinyl-Schallplatten, komplett mit ihrem Original-Artwork und den Vinyl-Rillen.

• 3D Drag & Drop: Erleben Sie die taktile Freude an der Musik, indem Sie einen Song aus der Hülle ziehen und die Platte auf einen Plattenteller legen, um die physische Interaktion mit Schallplatten nachzuahmen.

• Weltklasse-Audio und 3D-Rendering-Engine: Erleben Sie audiovisuelle Spitzenleistungen mit ultraniedriger Latenz und hochauflösender 3D-Grafik, kombiniert mit ausgefeilten Funktionen wie automatischer Beat- und Tempoerkennung, Filtern, Looping, Sound-Normalisierung und Time-Stretching mit élastique Pro V3 von zplane, fortschrittlichen Audioeffekten und nahtlosen Übergängen.

Verfügbarkeit und erweiterte kostenlose Testangebote

djay von Algoriddim ist als kostenloser Download im App Store erhältlich. Das optionale Pro-Abonnement für 6,99 USD / 6,99 EUR / 6,99 GBP pro Monat oder 49,99 USD / 49,99 EUR / 48,99 GBP pro Jahr bietet vollen Zugriff auf alle Funktionen von djay Pro für Apple Vision Pro, Mac, iPad, iPhone, Android und Windows.

Eine kostenlose 7-Tage-Testversion des vollständigen djay Pro-Abonnements ist verfügbar. Bestehende Apple Music-Abonnenten haben Anspruch auf einen exklusiven 2-monatigen kostenlosen Test des djay Pro-Vollabonnements.

Über djay djay ist ein Gewinner mehrerer Apple Design Awards. Die Software ist für Desktop-, mobile und räumliche Geräte verfügbar und wird von Millionen von DJs und Musikliebhabern auf der ganzen Welt geschätzt.

Informationen über Algoriddim

Algoriddim wurde 2006 gegründet und entwickelt erstklassige Musik- und Grafikanwendungen für Desktop-, Mobil- und Raumgeräte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Grenzen zwischen Consumer- und professioneller Software zu beseitigen und eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch ein Künstler sein und sich durch Musik ausdrücken kann.

