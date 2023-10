Cambrex

Snapdragon Chemistry, ein Cambrex-Unternehmen, wird mit dem CPhI Pharma Award für die API-Entwicklung ausgezeichnet

East Rutherford, New Jersey (ots/PRNewswire)

Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass Snapdragon Chemistry als Gewinner des API Development Award ausgewählt wurde, der im Rahmen der CPhI Pharma Awards in Barcelona, Spanien, verliehen wird. Die jährliche Auszeichnung wird an ein Unternehmen verliehen, das Innovationen bei Technologien, Produkten, Verfahren und Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs - Active Pharmaceutical Ingredients) vorweisen kann.

"Die Zusammenarbeit von Snapdragon und Amgen bei diesem Projekt hat die Grenzen der Fließtechnologie erweitert, um ein sicheres und kontinuierliches Fließverfahren für dieses wichtige Molekül zu entwickeln", sagte Dr. Matt Bio, Chief Scientific Officer, Cambrex. "Snapdragon fühlt sich sehr geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten, und wir sind stolz auf die Fähigkeit unseres Teams, Innovation zu entwickeln und für unsere Kunden zu liefern."

Der Wettbewerbsbeitrag von Snapdragon, der von einem globalen Gremium unabhängiger Branchenexperten geprüft wurde, dokumentierte die Entwicklung eines Ultrahochtemperatur-Herstellungsverfahrens mit kontinuierlichem Durchfluss zur Razemisierung von Sotorsib (LUMAKRASTM) P-Dion-Nebenprodukten aus dem bestehenden kommerziellen Herstellungsprozess von Amgen. Diese Technologie führte zu einer Reduzierung der Prozessmassenintensität um 58% und wird voraussichtlich Tausende metrische Tonnen an Abfall einsparen.

"Diese Arbeit unterstreicht den Wert der Durchflusschemie, um Verarbeitungsbedingungen zu erreichen, die in herkömmlichen Chargenreaktoren nicht möglich sind", sagte Dr. Matthew Beaver, Director of Process Development, Amgen. "Durch diese Zusammenarbeit mit Snapdragon war Amgen in der Lage, ein sicheres und skalierbares thermisches Razemisierungsverfahren zu entwickeln, das den Ertrag maximiert und unseren ökologischen Fußabdruck minimiert."

Snapdragon, das Anfang des 2023 Jahres von Cambrex übernommen wurde, hat vor kurzem eine Erweiterung um 12.000 Quadratmeter in seiner Anlage in Waltham, Massachusetts, abgeschlossen und seine Prozessentwicklungskapazitäten mit neuen Prozessforschungs- und Entwicklungssuiten, einer GMP-Stabilitätssuite und einem fünften GMP-Kilo-Lab erweitert.

Informationen zu Snapdragon Chemistry Snapdragon Chemistry, ein Cambrex-Unternehmen, ist auf die Entwicklung von Chargen- und kontinuierlichen Durchflussverfahren für pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) spezialisiert und nutzt modernste Automatisierungstechnologie und proprietäre Geräte, um komplexe Prozess- und Analyseentwicklungsaufgaben zu lösen. Snapdragon hat seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie die Produktion in Waltham, Massachusetts, angesiedelt und beschäftigt über 70 Mitarbeiter, die mit 31 promovierten Wissenschaftlern eng mit der örtlichen Wissenschaftsgemeinschaft verbunden sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: info@snapdragonchemistry.com

Informationen zu Cambrex Cambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Herstellungsunternehmen (CDMO), das Arzneimittelwirkstoffe, Arzneimittelprodukte und analytische Dienstleistungen über den gesamten Arzneimittellebenszyklus hinweg anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung und einem wachsenden Team von mehr als 2.400 Experten, die globale Kunden in Nordamerika und Europa betreuen, ist Cambrex ein zuverlässiger Partner auf den Märkten für Markenprodukte und Generika für die Entwicklung und Herstellung von Wirkstoffen und fertigen Darreichungsformen.

Cambrex bietet eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter Biokatalyse, kontinuierlicher Flow, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung, Stabilitätslagerung und hochwirksame APIs. Darüber hinaus ist Cambrex in der Lage, konventionelle Darreichungsformen zu unterstützen, einschließlich fester, halbfester und flüssiger Darreichungsformen zum Einnehmen, und verfügt über das Fachwissen zur Herstellung spezieller Darreichungsformen, wie z.B. Retardpräparate, Kombinationspräparate mit fester Dosierung, pädiatrische Präparate, zweischichtige Tabletten, Stick-Packs, topische Präparate, kontrollierte Substanzen sowie sterile und nicht sterile Salben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2256573/Cambrex_Snapdargon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/4360596/Cambrex_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2076582/4360601/Snapdragon_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/snapdragon-chemistry-ein-cambrex-unternehmen-wird-mit-dem-cphi-pharma-award-fur-die-api-entwicklung-ausgezeichnet-301967037.html